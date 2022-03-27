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Hentbol: Toplu sonuç

27.03.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edildi, Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası tek maçla tamamlandı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Erkekler Süper Ligi

İzmir Belediyespor-Beşiktaş: 31-33

Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 28-32

Mamak Belediyespor-Tokat Gençlik: 32-19

- Kadınlar Süper Ligi

Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor: 31-63

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