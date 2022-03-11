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Hentbol: Türkiye Kupası

11.03.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç oynandı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.

Kadınlarda Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Gençlik Merkezi-Konyaaltı Belediyespor: 18-37

Araç Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 27-38

- Erkekler

Erkeklerde alınan sonuçlar ise şu şekilde:

- A Grubu (Tokat)

Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlik: 39-26

- B Grubu (İstanbul)

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 42-30

- C Grubu (Sivas)

Beşiktaş-Sivas Gençlik: 37-19

Antalyaspor-Hatayspor: 34-30

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