Henüz 19 yaşında! Yaptığı şeyle tüm dünyayı sallıyor

Maria Fernanda daha 19 yaşında Brezilyalı bir model ve cosplay sanatçısı. Yaptığı işler o kadar başarılı ki cosplay çalışmalarına başladığı günden bu yana sosyal medyada takipçi sayısı milyonları aştı. Aklınıza gelebilecek her tür karakterin kılığına başarıyla giren Maria, bu işten post başına inanılmaz rakamlar kazanıyor. Sizler için derlediğimiz çizgi film ve anime karakterleri cosplay çalışmalarını gördükten sonra bunu sonuna kadar hak ettiğini siz de göreceksiniz.
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