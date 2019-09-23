Henüz 19 yaşında! Yaptığı şeyle tüm dünyayı sallıyor

Maria Fernanda daha 19 yaşında Brezilyalı bir model ve cosplay sanatçısı. Yaptığı işler o kadar başarılı ki cosplay çalışmalarına başladığı günden bu yana sosyal medyada takipçi sayısı milyonları aştı. Aklınıza gelebilecek her tür karakterin kılığına başarıyla giren Maria, bu işten post başına inanılmaz rakamlar kazanıyor. Sizler için derlediğimiz çizgi film ve anime karakterleri cosplay çalışmalarını gördükten sonra bunu sonuna kadar hak ettiğini siz de göreceksiniz.

1. Fairly Odd Parents çizgi filminden Trixie Tang.

2. Space Jam’den Lola Bunny.

3. Total Drama Island’dan Lindsay.

4. Scooby-Doo çizgi filminden Velma.

5. Atlantis’ten Prenses Kida.

6. Fairy Tale’dan Erza.

7. Starfire.

8. Danny Phantom’dan Paulina.

9. The road to El Dorado’dan Chel.

10. Danny Phantom’dan Sam.

11. Total Drama Island’dan Heather.

12. Total Drama Island’dan Gwen.

13. One Piece’den Nami.

14. Küçük Deniz Kızı Ariel.

15. American Dad’den Hayley Smith.

16. Dragon Ball, tavşan kostümü içinde Bulma.

17. Family Guy’dan Meg Griffin.

18. Dragon Ball’dan Videl.

19. The Wild Thornberrys’den Debbie Thornberry.

20. Fullmetal Alchemist’ten Lust.

21. Naruto’dan Hinata.

22. Fullmetal Alchemist ‘ten Winry.

23. Naruto’nun dişi versiyonu ya da seksi no jutsu.

24. Naruto’dan Ino Yamanaka.

25. Jessica Rabbit.

26. Peter Griffin.





