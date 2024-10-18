'Henüz bir anne değilim ama...' diyerek haykırdı! Hadise'den yenidoğan çetesi skandalına tepki gecikmedi! 'Devletimize sesleniyorum'

12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi' skandalına dair ortaya çıkan detaylar adeta kan donduruyor. Yenidoğan çetesi için hazırlanan iddianamede; bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı ifade edildi.

Bu noktada esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu kaydedildi. Bebeklerin hayatlarıyla oynayan katillerin, birçok hastaneyle işbirliği içinde olduğu belirlendi.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu skandala ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. En büyük tepkilerden birini de ünlü şarkıcı Hadise verdi.

'Henüz bir anne değilim ama...' diyerek sözlerine başlayan Hadise ''Bu vahşete şimdi son verilmeli! Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir? Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor.

'DEVLETİMİZE SESLENİYORUM'

Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun, LÜTFEN! Bu hastaneler hâlâ çalışmaya devam ediyor, ve görevli olmayan kişiler bebeklerin etrafında dolaşıyor! Bu gerçek olamaz! Bu sistemin içinde olan herkesin cezasını çekmesini, yaptıklarının farkına varana kadar gün yüzü görmemesini istiyorum. Bu nasıl bir vahşet? Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın! Sesimizi yükseltelim ve bebeklerimiz için adalet isteyelim!'' diyerek isyan etti.