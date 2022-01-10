Hep aynı püreyi yapmaktan sıkılanlara: 3 farklı sebze püresi tarifi

Sebzeler içerdikleri bol vitaminle, lif kaynağı olmalarıyla ve bağışıklık destekleyici özellikleriyle sofralarda ayrı bir yere sahip. Sebze pürelerine çeşitli baharatlar katarak ya da farklı sebze meyveler ekleyerek damak zevkinize uygun değişik tatlar elde edebilirsiniz. Siz de yemeklerinizin yanına eşlikçi olarak kendiniz ya da misafirleriniz için değişik sebze püreleri arayışındaysanız bu tarifler tam size göre! Gelin tarifleri birlikte inceleyelim.

PORTAKALLI VE ZENCEFİLLİ HAVUÇ PÜRESİ TARİFİ

MALZEMELER

1-2 adet havuç

1 çay kaşığı şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı ince rendelenmiş zencefil

1 diş sarımsak

1 çay bardağı portakal suyu

1 çay bardağı sebze suyu

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Havuçları, sebze suyunu, şekeri ve tuzu tencereye ekleyin.

Orta ateşte havuçlar yumuşayıncaya dek pişirin.

Tuz ve karabiber ekleyin.

Farklı bir kapta zeytinyağının içinde sarımsak ve rendelenmiş zencefili kavurun.

Pişirdiğiniz ve kavurduğunuz tüm malzemeleri karıştırın ve bir blender yardımıyla pürüzsüz kıvama getirin.

Nane yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

KARNABAHAR PÜRESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 küçük karnabahar

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su

2 dilim limon

Yarım paket krema (100 ml)

Biraz karabiber, toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI

Karnabaharı parçalara bölüp su koyarak orta ateşte haşlayın.

Haşlanırken içine limon dilimlerini atın.

Pişen karnabaharların içinden limon dilimlerini çıkarın.

Karnabaharı mutfak robotu yardımıyla pürüzsüz kıvama getirin.

Eritilmiş tereyağı, tuz, karabiber ve krema ekleyip spatula ile karıştırın.

Dilerseniz kıyılmış maydanoz serpiştirerek sunum yapabilirsiniz.

BEZELYE PÜRESİ TARİFİ

MALZEMELER

300 gr bezelye

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı krema

Tuz

Karabiber

Birkaç dal yeşillik

2 kornişon

HAZIRLANIŞI