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Hep aynı püreyi yapmaktan sıkılanlara: 3 farklı sebze püresi tarifi

10.01.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Püre deyince aklınıza ilk gelen şey et yemeklerinin vazgeçilmez yardımcısı oluyor değil mi? Püreler daima yemeklerin tamamlayıcısı ve sunumların görsel zenginliğini artıran bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Kendinize ve sevdiklerinize rengarenk püreler yapmak isterseniz tariflerimiz tam size göre! İşte 3 farklı sebze püresi tarifiyle karışınızdayız.

Hep aynı püreyi yapmaktan sıkılanlara: 3 farklı sebze püresi tarifi

Sebzeler içerdikleri bol vitaminle, lif kaynağı olmalarıyla ve bağışıklık destekleyici özellikleriyle sofralarda ayrı bir yere sahip. Sebze pürelerine çeşitli baharatlar katarak ya da farklı sebze meyveler ekleyerek damak zevkinize uygun değişik tatlar elde edebilirsiniz. Siz de yemeklerinizin yanına eşlikçi olarak kendiniz ya da misafirleriniz için değişik sebze püreleri arayışındaysanız bu tarifler tam size göre! Gelin tarifleri birlikte inceleyelim.

PORTAKALLI VE ZENCEFİLLİ HAVUÇ PÜRESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1-2 adet havuç

  • 1 çay kaşığı şeker

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 çorba kaşığı ince rendelenmiş zencefil

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay bardağı portakal suyu

  • 1 çay bardağı sebze suyu

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Havuçları, sebze suyunu, şekeri ve tuzu tencereye ekleyin.

  • Orta ateşte havuçlar yumuşayıncaya dek pişirin.

  • Tuz ve karabiber ekleyin.

  • Farklı bir kapta zeytinyağının içinde sarımsak ve rendelenmiş zencefili kavurun.

  • Pişirdiğiniz ve kavurduğunuz tüm malzemeleri karıştırın ve bir blender yardımıyla pürüzsüz kıvama getirin.

  • Nane yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

KARNABAHAR PÜRESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 küçük karnabahar

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay bardağı su

  • 2 dilim limon

  • Yarım paket krema (100 ml)

  • Biraz karabiber, toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI

  • Karnabaharı parçalara bölüp su koyarak orta ateşte haşlayın.

  • Haşlanırken içine limon dilimlerini atın.

  • Pişen karnabaharların içinden limon dilimlerini çıkarın.

  • Karnabaharı mutfak robotu yardımıyla pürüzsüz kıvama getirin.

  • Eritilmiş tereyağı, tuz, karabiber ve krema ekleyip spatula ile karıştırın.

  • Dilerseniz kıyılmış maydanoz serpiştirerek sunum yapabilirsiniz.

BEZELYE PÜRESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 gr bezelye

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 2 çorba kaşığı krema

  • Tuz

  • Karabiber

  • Birkaç dal yeşillik

  • 2 kornişon

HAZIRLANIŞI

  • Bezelyeleri haşlayın.

  • Suyunu süzdükten sonra krema ve tereyağı ekleyin.

  • Blender yardımıyla püre haline getirin.

  • Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

  • Üzerini taze yeşillikler ve dilimlenmiş kornişon turşusuyla süsleyip servis edebilirsiniz.

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