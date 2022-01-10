Hep aynı püreyi yapmaktan sıkılanlara: 3 farklı sebze püresi tarifi

Sebzeler içerdikleri bol vitaminle, lif kaynağı olmalarıyla ve bağışıklık destekleyici özellikleriyle sofralarda ayrı bir yere sahip. Sebze pürelerine çeşitli baharatlar katarak ya da farklı sebze meyveler ekleyerek damak zevkinize uygun değişik tatlar elde edebilirsiniz. Siz de yemeklerinizin yanına eşlikçi olarak kendiniz ya da misafirleriniz için değişik sebze püreleri arayışındaysanız bu tarifler tam size göre! Gelin tarifleri birlikte inceleyelim.
MALZEMELER
1-2 adet havuç
1 çay kaşığı şeker
Yarım çay kaşığı tuz
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı ince rendelenmiş zencefil
1 diş sarımsak
1 çay bardağı portakal suyu
1 çay bardağı sebze suyu
HAZIRLANIŞI
Havuçları, sebze suyunu, şekeri ve tuzu tencereye ekleyin.
Orta ateşte havuçlar yumuşayıncaya dek pişirin.
Tuz ve karabiber ekleyin.
Farklı bir kapta zeytinyağının içinde sarımsak ve rendelenmiş zencefili kavurun.
Pişirdiğiniz ve kavurduğunuz tüm malzemeleri karıştırın ve bir blender yardımıyla pürüzsüz kıvama getirin.
MALZEMELER
1 küçük karnabahar
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı su
2 dilim limon
Yarım paket krema (100 ml)
HAZIRLANIŞI
Karnabaharı parçalara bölüp su koyarak orta ateşte haşlayın.
Haşlanırken içine limon dilimlerini atın.
Pişen karnabaharların içinden limon dilimlerini çıkarın.
Karnabaharı mutfak robotu yardımıyla pürüzsüz kıvama getirin.
Eritilmiş tereyağı, tuz, karabiber ve krema ekleyip spatula ile karıştırın.
MALZEMELER
300 gr bezelye
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı krema
Tuz
Karabiber
Birkaç dal yeşillik
HAZIRLANIŞI
Bezelyeleri haşlayın.
Suyunu süzdükten sonra krema ve tereyağı ekleyin.
Blender yardımıyla püre haline getirin.
Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
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