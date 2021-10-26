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Aynı tariflerden sıkıldınız mı? Parmaklarınızı yedirtecek kiraz yaprağı sarması tarifi

26.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel Türk mutfağı, bilinen lezzetlerinin yanı sıra pek bilinmeyen farklı yemekleri de içeriyor. Malatya'ya ait kiraz yaprağı sarması bu sıra dışı yemeklerden bir tanesi. İddiasını içerdiği alışılmadık malzemelerden ve ortaya çıkan şahane lezzetinden alan kiraz yaprağı sarmasını denemek isteyenlerin gözü korkmasın, yapması zor değil! İşte bu güzel tarifin detayları...

Aynı tariflerden sıkıldınız mı? Parmaklarınızı yedirtecek kiraz yaprağı sarması tarifi

"Misafirlerime hem lezzetli hem de daha önce denemedikleri bir yemek hazırlamak istiyorum" diyenler, kiraz yaprağı sarması aradığınız tarif olabilir. Tarif bizden, mutfağa girip yapması sizden. Şimdiden elinize sağlık!
KİRAZ YAPRAĞI SARMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kilo kiraz yaprağı

  • 1 su bardağı bulgur

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1 yemek kaşığı un

SOSU İÇİN MALZEMELER

  • 3 adet yemeklik doğranmış soğan

  • 1 tane yumurta

  • 150 gram tereyağı

  • 4 su bardağı yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Kiraz yapraklarını biraz yumuşaması için 5 dakika kaynar suda bekletin. Varsa kalın damarlarını bir bıçak yardımıyla temizleyin.

  • Bulgurların üzerine sıcak su dökerek yumuşayana kadar bekleyin.

  • Püf Noktası: Süre bulgurunuza göre değişir ancak genelde 15-20 dakika yeterli olur.

  • Bulgur yumuşayınca un ve tuzu ilave ederek yumuşak bir hamur kıvamı elde edene kadar yoğurun.

  • Kiraz yapraklarını damarlı kısmı üste gelecek şekilde düz bir zemine yayın. Bulgurlu harçtan içine ekleyerek ince olacak şekilde sarın.

  • Püf Noktası: Harcı yaprağınıza iyice yapıştırmanız ve fazla koymamanız gerekir. Aksi takdirde sarım sırasında patlamalar görürsünüz.

  • Sarmaları tek tek tencereye yerleştirin ve üzerine düz bir tabak koyun. Tencereye sarmaların üzerine gelecek kadar soğuk su ilave edin, kapağını kapatın ve tencerenin altını açın.

  • Püf Noktası: Sarmalarınızı tencereye dik olacak şekilde de yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde yerleştirdiğinizde de yine üzerine tabak koymayı ihmal etmeyin.

  • Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve pişmeye bırakın.

  • Sarmaların son pişirmesini yapacağınız yoğurt sosunu hazırlamak için farklı bir tencerede yoğurt, un ve yumurtayı iyice çırpın.

  • Karıştırmayı bırakmadan kısık ateşte pişirin.

  • Ayrı bir tavada yemeklik doğradığınız soğanları tereyağında karamelize olana kadar kavurun.

  • Sarmanız piştiğinde, sarmalarınızı dikkatli bir şekilde yoğurtlu sosun içerisine aktarın ve 10 dakika da bu şekilde pişirin.

  • Piştikten sonra 20 dakika dinlendirin.

  • Servis için sarmalarınızı çukur bir tabağa alın. Üzerine içinde piştiği yoğurt sosundan bolca gezdirin. Son olarak üzerine tereyağında karamelize ettiğiniz soğanları ekleyerek servis edin.
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