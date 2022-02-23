Hep aynı tariflerden sıkılanlara ve farklılık arayanlara: Shepherd's pie tarifi

Farklı kültürlerin mutfaklarından tarifler denemek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız Shepherd's pie tam size göre. Türk mutfağında da sıklıkla kullanılan kuzu eti ve patates püresini bambaşka bir şekilde bir araya getiren bu İngiliz yemeğinin hem hazırlaması çok pratik hem çok malzemeye gerek yok.
MALZEMELER
300 gram kuzu kıyma veya ince kıyılmış kuzu eti
300 ml et suyu
1 soğan
1 havuç
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Birkaç damla Worcestershire sosu
4 orta boy patates
2 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Soğanı ve havuçları küp küp doğrayın.
Bir tencerede zeytinyağını orta ateşte ısıtın ve soğanları ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
Ardından tencereye doğranmış havuçları ekleyip onları da soteleyin.
Ocağınızı yüksek ateşe ayarlayın ve kuzu kıymasını ekleyin.
Kıymayı bir spatula ya da kaşık yardımıyla karıştırarak kavurun.
Kıyma koyu renk alınca altını kısın.
Domates salçası ile Worcestershire sosu ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.
Üzerine et suyunu dökün ve tencerenizin kapağını kapatarak kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın.
40 dakikalık pişirme süresinin yarısında tencerenin kapağını alın ve ikinci yarıda kapaksız pişirin.
Kıymalı karışımınız pişerken yemeğin üzeri için gereken patates püresini hazırlayın.
Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soyun.
İri parçalar halinde doğrayın, böylelikle haşlama işlemini hızlandırmış olursunuz.
Tuzlu suda 10-15 dakika kadar iyice haşlayın.
Patateslerin yeterince haşlanıp haşlanmadığını bir çatal batırarak kontrol edin.
Haşlanmış patatesleri süzün.
Patates eziciyle püre gibi ezin.
Patatesler yeterince ezilince tereyağı ve sütü ekleyin.
Patates püresini pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın.
Kıyma karışımını bir fırın kabına dökün ve kıymanın üzerine patates püresini koyup kıymanın üzerini tamamen kapatın.
Patates püresinin üzerinin daha iyi kızarması için bir çatalla patates püresinin üzerine şeritler oluşturun.
Shepherd's pie yemeğinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında püre kızarıp fırın kabının kenarlarından kıyma karışımının kaynadığı görülene kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Üzerine parmesan ya da kaşar rendesi serpebilirsiniz.
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