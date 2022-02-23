Hep aynı tariflerden sıkılanlara ve farklılık arayanlara: Shepherd's pie tarifi

Farklı kültürlerin mutfaklarından tarifler denemek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız Shepherd's pie tam size göre. Türk mutfağında da sıklıkla kullanılan kuzu eti ve patates püresini bambaşka bir şekilde bir araya getiren bu İngiliz yemeğinin hem hazırlaması çok pratik hem çok malzemeye gerek yok.

SHEPHERD'S PIE TARİFİ

MALZEMELER

300 gram kuzu kıyma veya ince kıyılmış kuzu eti

300 ml et suyu

1 soğan

1 havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Birkaç damla Worcestershire sosu

4 orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı süt

HAZIRLANIŞI