'Hep beraber beyin yanması yaşadık' DNA testiyle anlaşıldı: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı! Adliyede büyük kavga... Şişeler havada uçuştu 'Nereye gideceğimi bilmiyorum'

Türkiye, Esra Erol'un programındaki 'ikiz bebek' olayını konuşuyor. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz'ın kendisini aldattığını söyledi. Betül Yurulmaz'ın, eşinin Özge Çelik isimli bir kadından ikiz çocukları olduğunu söylediği programda tarafların programa katılıp yüzleşmesiyle olay içinden çıkılamaz bir hale geldi. Veysel Yurulmaz'ın Özge isimli kadından ikiz bebekleri olmuştu. Betül ise boşanmak için ikiz bebeklere DNA testi yapılmasını şart koştu.

İKİZLERDEN SADECE BİRİNİN BABASI ÇIKTI

Ancak kısa sürede gündem olan olay, bundan sonra yaşandı. DNA testi sonucunda Veysel, ikizlerden sadece birinin babası çıktı. Böyle bir olayın nasıl gerçekleşebileceği izleyenler tarafından merak edilirken olayda yeni bir gelişme daha oldu.

"HEP BERABER KISA SÜRELİ BİR BEYİN YANMASI YAŞADIK"

Esra Erol'un "Gerçekten de hem yayıncılık hayatımda hem de yayın öncesinde çok hem gergin hissettiğim, şoka uğradığım günlerden biriydi. Bu sık karşılaşılan bir durum değil. İkizler için bir DNA testi yapılıyor. Biz programda da daha önce defalarca ikizler ve çocuklarla ilgili DNA testi yaptık. Bu DNA testinin sonucunda, genetik merkezinin vermiş olduğu veri ve bilgi, Veysel isimli kişinin çocuklardan birinin babası, diğerinin de babası olmadığı yönünde. Kısa süreli bir beyin yanması hep beraber yaşadık. Tahmini olasılıkları hep beraber düşündük. Bundan sonrası artık Özge ve Veysel'i bağlayan bir süreç" diyerek anlattığı olayda, Betül ve Veysel resmi olarak boşandı.

BETÜL VE VEYSEL BOŞANDI

Betül ve Veysel Yurulmaz, adliyeye giderek resmi olarak boşandılar ve bunu programda duyurdular. Betül programda "İyi ki boşandım" dedi. Devamında Betül "Bir de biz orada Özge'yle tartıştık." deyince Erol tarafların adliyede yaşadığı tartışmayı ekranlara getirdi.

ADLİYEDE BÜYÜK TARTIŞMA ÇIKTI

Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkan olayda, mikrofon uzatılan Veysel "Nereye gideceğimi bilmiyorum. Belli değil nereye gideceğim" şeklinde konuştu. Veysel Özge'ye bu durumu sorduğunda aldığı yanıtla ilgili ise "Sordum, inkar ediyor, böyle bir şey olamaz diyor" dedi. Veysel'in adliyedeki "Geç olmadan her şey ortaya çıkıyor demek ki" sözleri de dikkat çekti.

Özge'nin de adliyeye geldiği olayda, Betül'ün Özge'ye doğru "Veysel de kuş oldu gitti. Yuva yıkanın sonu böyle olur. Diğer çocuk kimin Özge Hanım" diye bağırdığı duyurdu. İkilinin arasında demir parmaklıkların olduğu tartışmada Özge'nin Betül'ün kafasına su şişesi fırlattığı da görüldü. Bunun üzerine kavga daha da alevlendi. Betül ve Özge'nin kavgasını çevredekiler ve güvenlik güçleri güçlükle ayırdı.

BETÜL'E YARDIM YAĞDI

Öte yandan programda telefonla bağlanan bazı izleyiciler, Betül'e yardım etmek istediklerini söyleyerek yardımda bulunacaklarını açıkladı.