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    4. Türkiye Esra Erol'daki ikizleri konuşuyor! İkiz bebeklerin babaları farklı çıkmıştı... "Milyonda bir ihtimal" denildi ama benzeri daha önce de yaşanmış

    Türkiye Esra Erol'daki ikizleri konuşuyor! İkiz bebeklerin babaları farklı çıkmıştı... "Milyonda bir ihtimal" denildi ama benzeri daha önce de yaşanmış

    05.10.2023 15:07 | Son Güncelleme:
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    Esra Erol'un programına Batman'dan katılan Betül Yurulmaz aldatıldığını ve eşi Veysel Yurulmaz'ın Özge Çelik isimli bir kadından ikiz çocukları olduğunu söyleyerek başvurmuştu. Programda milyonda bir gerçek olabilecek bir durum yaşandı. Veysel ve Özge çiftinin ikiz bebeklerinin DNA testi sonucunda babalarının farklı olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin kilitlendiği olayın benzerinin geçtiğimiz yıl Brezilya'da da yaşandığı belirtildi.

    Esra Erol'un programına konuk olan Betül ve Veysel Yurulmaz çiftinin yüzleşmesi tüm Türkiye'nin merak ettiği bir konuya dönüştü. Çünkü 13 yıllık eşi Veysel'den boşanmak için eşinin birliktelik yaşadığı Özge Çelik'in ikiz bebeklerine DNA testi yaptırma şartı koyan Betül Yurulmaz tüm dengelerin değişmesine neden oldu. Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren olaya ilişkin olarak ise "İkiz bebeklerin babalarının farklı olması mümkün mü?" sorusu kafaları karıştırdı.

    "MİLYONDA BİR İHTİMAL"

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    DNA sonuçlarının açıklamasından sonra uzman bir kişiyle konuşma yaptığını belirten Esra Erol, "Ali Osman Hoca'yı aradım hemen. Kendisiyle iletişim kurdum. Hocam 'Böyle bir şey olabilir mi' dedim. Olabilme ihtimalinin milyonda bir olduğunu ve Türkiye'de bununla ilgili yaşanmış örnekler olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medyada 400 bini aşkın takipçisi bulunan genetik mühendisi Dilara Sarı ise takipçilerinin konuyu çok fazla sorduğunu dile getirerek ikiz bebeklerin babalarının farklı olabileceğine dair bir paylaşım yaptı. Tıbbi olarak durumun mümkün olabileceğini dile getiren Sarı, "İkiz bebeklerin farklı babalarının olması durumu: Heteropaternal superfecundation. Bugün sizden bana çok fazla bu konuyla ilgili mesaj geldi. İkiz bebeklerin babalarının farklı insanlar olması çok çok nadir gözlense de böyle bir durum mevcut. Bu durumun sebebi hiperovülasyon. Eğer anne adayı çok kısa zaman içinde birden fazla kişiyle ilişkiye girerse ikizlerde farklı babalar gözlenebiliyor" dedi.

    BREZİLYA'DA YAŞANMIŞTI

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    2022 yılında Brezilya'da yaşayan ismi açıklanmayan 19 yaşındaki bir kadın aynı gün iki erkekle cinsel ilişkiye girdikten sonra ikizlerin bebeklerinin farklı babalar olduğunu öğrendi. Yerel haber kaynağı Globo'nun haberine göre, ilk doğum günleri yaklaşırken babalarının kim olduğu konusunda şüpheler yaşamaya başladı ve şüphelerini doğrulamak için babalık testi yaptırmaya karar verdi. İsmi açıklanmayan kadın başlangıçta bebeklerin babasının tek bir kişi olduğunu düşündüğünü belirtse de sonuçlar farklı çıktı. Brezilya'nın Mineiros kentinde yaşayan 19 yaşındaki kadın, "Aynı gün iki farklı erkekle cinsel birliktelik yaşamıştım. Diğer erkekten de DNA testi için belgeleri istedim ve diğer bebeğin babası o çıktı. Bebeklerim ikiz ama babaları birbirinden farklı" dedi.

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    Kadının doktoru Dr. Tulio Jorge Franco yerel haber kaynağı Globo'ya "Aynı anneden gelen iki yumurtanın farklı erkekler tarafından döllenmesi durumunda bu durum mümkündür. Bebekler annenin genetik materyalini paylaşıyor ancak farklı plasentalarda büyüyorlar." ifadelerini kullandı. Dr. Franco, "milyonda bir" olduğu için hayatı boyunca böyle bir durumla karşılaşacağını hiç düşünmediğini itiraf etti ve dünyada buna benzer yalnızca 20 örnek daha olduğunu iddia etti.

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    Biomedica dergisine göre, heteropaternal süperfekondasyon, aynı adet döngüsü sırasında salınan ikinci bir yumurtanın, farklı bir cinsel ilişki sırasında farklı bir erkeğin sperm hücreleri tarafından ek olarak döllenmesiyle ortaya çıkan son derece nadir bir olgudur.

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    Esra Erol hamilelik ikiz bebek

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