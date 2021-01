HEP Üniversitesi’nden gençlere Avrupa’da yaşam tecrübesi imkanı

Alanya HEP Üniversitesi 18-30 yaş arasındaki tüm gençlere Erasmus programı kapsamında Avrupa’da yaşam tecrübesi sunuyor.

Alanya HEP Üniversitesi, Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi adıyla bilinen ECHE Belgesini 2027 yılına kadar uzattı. Bu karar kapsamında Alanya HEP Üniversitesi, Erasmus Plus öğrenci değişimi ve Avrupa Birliği hibe desteği programlarından yararlanmaya devam edecek.

Türkiye’de ECHE belgesine sahip 195 kurum bulunuyor. Erasmus Plus Programı eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik, farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yükseköğretimde kaliteyi artıran, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini de güçlendiren Erasmus Plus programına bireysel başvurular kabul edilmiyor.

“Alanya HEP öğrencilere Avrupa kapısı açıyor”

18-30 yaş arasındaki öğrencilerine Avrupa Birliği kapısını açan Alanya HEP Üniversitesi, bugüne kadar pek çok Avrupa Birliği projesini hayata geçirdi. Gastronomi ve mutfak sanatları, iletişim tasarımı ve yönetimi, mimarlık, turizm işletmeciliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde lisans programlarında yüzde 100 İngilizce eğitim veren üniversite, yurt dışında yaşayan öğrencilerin de, Antalya’da öncelikli tercih ettiği üniversiteler arasında yer alıyor. Tüm öğrencilerini Avrupa’ya gönderen Alanya HEP Üniversitesi, öğrencilerin yolculuk, konaklama, iaşe, cep harçlığı, vize, seyahat sağlık sigortası gibi pek çok masraflarını katıldıkları proje üzerinden karşılıyor, öğrencilerden herhangi bir ücret talep etmiyor.