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Hepimizin ihtiyacı var: Beş dakikada hazırlanıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 19.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Diyetisyen Nafikar Başkan, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, öksürük ve soğuk algınlığının sıkça görüldüğünü söyledi. Başkan, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanacak doğal ilacın, bu şikayetleri gidereceğini söyledi.

Hepimizin ihtiyacı var: Beş dakikada hazırlanıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Diyetisyen Nafikar Başkan; zerdeçal, tarçın, zencefil ve keçiboynuzu pekmezinden oluşan macun şeklindeki doğal ilacın kavanoz içinde bir hafta buzdolabında muhafaza edilebileceğini, öksürüğün şiddetine göre günde 1 ya da 2 tatlı kaşığı alınabileceğini kaydetti.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ KANSERE KARŞI KORUYUCU
Doğal ilacın içinde yer alan keçiboynuzu pekmezinin balgam söktürücü özelliği olduğunu vurgulayan Başkan, "Keçiboynuzu pekmezinin bağışıklığı güçlendirip akciğerleri temizleme özelliği var. Aynı zamanda iyi bir antiseptiktir, iltihap söktürücü özelliği vardır. Keçiboynuzu pekmezi eklem ağrılarına da iyi gelir. Astım, bronşit, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu özelliğinden dolayı değerli bir besindir" dedi.

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Başkan, antioksidan özelliği dolayısıyla kansere karşı koruyucu özelliği olan keçiboynuzu pekmezinin vücuttaki serbest radikallerle savaşarak, toksinlerden arınmayı sağladığını belirtti.

ZERDEÇAL ANTİOKSİDAN

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Zerdeçalın iyi bir antioksidan olduğunu kaydeden Nafikar Başkan, "Zerdeçal vücut direncini artırır. LDL kolesterolü düşürücü özelliği de vardır. Sindirim sisteminde etkilidir. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olur. Öksürüğe karşı iyi gelir. Bu özelliklerinden dolayı zerdeçal da mevsim geçişlerinde mutlaka kullanılmalıdır" diye konuştu.

Zencefilin ise mide bulantıları ile midede gaz sorununa iyi geldiğini anlatan Başkan, "Kusmalara karşı da iyidir. Mide ülseri ve gastriti olan bireyler zencefili kullanabilir. Ayrıca iyi bir antioksidandır. Vücudun direncini artırıp soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara iyi gelir. Solunum yollarını açıcı özelliği vardır" dedi.

TARÇIN ENFEKSİYONA KARŞI KORUYUCU

Tarçının iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu belirten Başkan, "Kemik sağlığını geliştirmede ve korumada tarçın çok önemlidir. Bununla birlikte tarçın antioksidan özelliğinden dolayı virüs, bakteri, mantar gibi enfeksiyonlara karşı vücudu korur" diye konuştu.

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Yaklaşık 5 dakikada hazırlanan ve içinde 4 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi, bir yemek kaşığı zerdeçal, taze zencefil rendesi ve bir yemek kaşığı tarçın bulunan karışımın kıvamının koyu olduğunu belirten diyetisyen Başkan, "Bu karışım macun kıvamına getirildikten sonra kavanoza konulup bir hafta buzdolabında saklanabilir. Günde ihtiyaca göre bir ya da 2 tatlı kaşığı alınabilir" dedi.

Nafikar Başkan'ın hazırladığı karışımdan tadan Döndü Karapınar, "Artık ben de kış döneminde bunu evimde yaparım" derken, Aray Şenli ise "Doğal karışımların iyi olduğunu biliyorum. Tadı gayet güzel. İnsanın boğazını temizliyor sanki ısıtıcı özelliği de var. Kesinlikle ilaç yerine bu karışımı kullanmayı tercih ederim. Hem doğal hem de evimizde bulunan kolay malzemelerle yapılan bir karışım" diye konuştu.

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