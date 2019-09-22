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Hepsi gerçek! Kimisi perde ayaklı kimisinin göğüs ucu yok

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.09.2019 05:29 | Son Güncelleme

Bazı benzerlikler olsa da her insan birbirinden farklı dış görünüşe sahip. Ancak birazdan tanıyacağınız insanlar genetik yapılarının verdiği bambaşka harikalıklarla dikkat çekiyor.

Hepsi gerçek! Kimisi perde ayaklı kimisinin göğüs ucu yok

Genetik yapılar kurallara karşı çıktığında bilim insanlarının da bu konu hakkında söyleyecek pek bir şeyi kalmıyor. Bütün hesaplamalara karşın benzerlikleriyle dikkat çeken insanları sizle buluşturuyoruz. Birazdan göreceğiniz insanlar genetik farklılıklarını sosyal medya aracılığıyla yaydılar. Benzersiz genetik yapılara sahip bu insanlara biz çok şaşırdık, siz de görünce büyüleneceksiniz.

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1. Göz rengi farklılığının yanı sıra sakal ve bıyığı da farklı renk olan bir “heterokromya”

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2. İkiz olduklarına kim inanır ki? Ancak evet, ikizler!

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3. Göz bebeği farklı renklerde bir genetik harikası

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4. El parmakları herkesten daha farklı görünen bir adam

5

5. Doğum lekesi, onu eşsiz kılıyor

6

6. Birbirini tamamlayan doğum lekeleri

7

7. Gözde eşit aralıklarla yerleştirilmiş nokta halinde 4 doğum lekesi

8

8. Başparmağının birini annesinden diğeri babasından alan adam

9

9. Elinin tersiyle de şişeyi tutabiliyor

10

10. Bu bebek, annesiyle aynı doğum lekesine sahip olarak doğdu

11

11. Hintli ailenin her bireyi Albino hastalığına sahip

12

12. Babasının kesik parmağının genetiğini alan kız

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13. Sol taraftaki anne, sağ taraftakiler ise ikiz kız kardeşler. Aslında hepsi aynı!

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14. Bu kızın doğduğundan beri işaret parmağında tırnak yok!

15

15. Doğum lekelerini kabullenmiş ve kendiyle oldukça barışık!

16

16. Poliosis hastalığına sahip olduğu için kaşının bir yanı beyaz olan bu kız, çizgi roman karakterlerini anımsatıyor.

17

17. Derisinde farklı renklere sahip Vitiligo hastası bu genç, büyüleyici bir görünüm kazanmış.

18

18. Perdeli ayak parmakları...

19

19. Bu çocuğun burnunda kemik yok!

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20. Peki meme ucu olmayan bu gitariste ne demeli?

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Uykusu gelince kendisini kaybeden komik insanlar!Uykusu gelince kendisini kaybeden komik insanlar!
Meğer telefonlardaki bu nokta o işe yarıyormuş! Meğer telefonlardaki bu nokta o işe yarıyormuş!
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Anahtar Kelimeler:
genetik göz rengi

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