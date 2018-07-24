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Hepsi'nin Cemre'sini çıldırtan yorum: Din düşmanı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

7 yıl önce dağılan Hepsi grubundan Cemre Kemer, Instagram hesabına yüklediği yeni fotoğrafına gelen bir yoruma çok sinirlendi

Hepsi'nin Cemre'sini çıldırtan yorum: Din düşmanı!

Cemre Kemer'in bu fotoğrafına bir takipçisi alakasız şekilde, ''Senin din düşmanı olduğunu biliyordum, bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bizimle değilsin hadi naş" yorumunu yaptı.

Renkli bir duvarın önünde çekildiği fotoğrafa gelen yoruma sinirlenen Cemre Kemer, "Sen kimsin? Sen ne derece hadsizsin? Benim dinimden sanane... Sen hayatında benim okuduğum kadar duayı görmüş müsün acaba? Sen ne derece beni zıvanadan çıkardın şu an. Özür dile hemen herkesten ya da mahkeme mahkeme süründüreceğim seni işi gücü bırakıp. Din konusunda ağzını açana fena patlarım. Kimseye bir hak tanımam" şeklinde yanıt verdi.

Cemre Kemer bu yanıtla da yetinmeyerek şunları ekledi: "Ciddi söylüyorum yemem, içmem bulurum seni. Böyle bir terbiyesizlik yok. Git başka yerde at pisliğini.''

Cemre Kemer, Hepsi grubunun üyelerinden biriydi.

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Hepsi'nin Cemre'si cemre kemer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kızın arkası nsl sağlamsa hiç bir şey yapmadığı halde ayda bir instagramda verdiği cvplarla hbr oluyor.Unutturmayız diyorsunuz yani.
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