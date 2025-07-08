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Hepsi sel felaketinde hayatını kaybetti! Kız çocuklarından geriye o son fotoğraf kaldı!

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ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan ani ve şiddetli yağışlar, Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri’nin 8 metre yükselmesine neden oldu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e yükseldiği bildirildi. Yaz kamplarının bulunduğu bölgede 28 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı, 41 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Kız kampında kalan çocukların ise son fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki sel felaketi, son 50 yılın en ölümcül doğal afetlerinden biri oldu. 104 kişinin hayatını kaybettiği felakette ölenler arasında en az 27 çocuk bulunuyordu. Guadalupe Nehri kıyısında selin vurduğu Mystic Kamp'tan 10 kız çocuğu ise hala kayıp.

Hepsi sel felaketinde hayatını kaybetti! Kız çocuklarından geriye o son fotoğraf kaldı! 1

GERİ SON FOTOĞRAFLARI KALDI

Felaketten geriye ise Mystic Kamp'ında kalan çocukların ve danışmanlarının fotoğrafı kaldı. 13 kız çocuğu ve iki danışman, Camp Mystic'in Bubble Inn kulübesinde kalıyordu. Bu kulübede Twins kulübesiyle birlikte 8-10 yaşlarındaki en küçük kızlar kalıyordu.

Hepsi sel felaketinde hayatını kaybetti! Kız çocuklarından geriye o son fotoğraf kaldı! 2

Kulübeler nehre 500 metreden daha yakındı ve bu nedenle Guadalupe nehri ve yakındaki bir dere olmak üzere iki yönden su alıyordu, bu da çocukların kaçışını özellikle zorlaştırdı.

Hepsi sel felaketinde hayatını kaybetti! Kız çocuklarından geriye o son fotoğraf kaldı! 3

Kampın ortak sahibi Dick Eastland'ın Twins ve Bubble Inn kulübelerindeki çocukları kurtarmaya çalışırken öldüğü bildirildi. Eastland'ın cesedi, kurtarmaya çalıştığı üç kızın cesediyle birlikte bir cipin içinde bulundu. Rehber öğretmen Katherine Ferruzzo ve üç kampçı Molly DeWitt, Ellen Getten ve Abby Pohl ise hâlâ kayıp.

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Anahtar Kelimeler:
abd
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