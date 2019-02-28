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Hepsi sokak ortasında yaşandı! Önce taciz etti, sonra tokatladı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 28.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar'da alışveriş yapmak için evinden çıkan öğretmene, önce sözlü tacizde bulunan ardından da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan öğretmen, kendisine tokat atan kişiyle ilgili polise şikayette bulundu. Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzü net şekilde görünen saldırganı arıyor.

Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmen kısa süre sonra bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadın öğretmen, tepki gösterdikten sonra yoluna devam etti. Ancak saldırgan kendisini takip etmeye başladı. Bir süre sonra da kadının önüne çıktı. Bir kez daha sözlü tacizde bulunan saldırgan tokat attı.

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Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ise saldırgan kaçtı. Olaydan sonra öğretmen, polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar öğretmen kadına şiddet

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