Her 10 kadından birinde görülüyor! Bu belirtilere dikkat: Adet düzensizliği, kilo alımı, sivilceler...

Her 10 kadından birinde görüldüğü tahmin edilen Polikistik Over Sendromu (PCOS), hem üreme sağlığını ve beraberinde genel sağlığı da etkiliyor. En belirgin işaretleri arasında düzensiz adetler, yumurtlama sorunları, aşırı tüylenme, akne, ve kilo kontrolünde zorluk yer alıyor.

BELİRTİLER NORMAL SANILIYOR AMA...

PCOS’un temelinde genellikle insülin direnci ve hormonal dengesizlik yatıyor. Yumurtalıklarda çok sayıda küçük kist oluşabiliyor ancak asıl mesele bu kistler değil, hormonların düzensiz çalışması. Vücutta erkeklik hormonu olan androjenlerin artması, hem dış görünüşü hem de iç dengeyi etkileyebiliyor.

ERKEN TEŞHİS ŞART!

Birçok kadın bu belirtileri 'normal' sanıp yıllarca doktora başvurmuyor. Oysa erken teşhis, uzun vadede kısırlık riskinden, tip 2 diyabete kadar birçok komplikasyonun önüne geçebilir.

Tedavi her zaman ilaçla başlamak zorunda değil. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, şeker tüketimini sınırlama gibi yaşam tarzı değişiklikleri, semptomları önemli ölçüde hafifletebilir.

Ek olarak gerekli görüldüğünde hormonal dengeyi sağlayacak ilaçlar da doktor kontrolünde kullanılabiliyor.

PCOS, kontrol altına alınabilir bir durum. Kadınlar kendi bedenlerini tanıyarak adet düzensizliklerini hafife almamalı ve gerektiğinde bir uzmana danışmalı.