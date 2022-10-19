Ortalık kan gölüne döndü! Saldırgan köpeğin adamın testislerini kopardığı anlar saniye saniye kaydedildi

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletine bağlı Conceicao da Barra'da yaşanan bir köpek saldırısı yürekleri ağızlara getirdi. İsminin Claudio olduğu bilinen bir adamın 13 Ekim bir barın yakınlarında Pitbul cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğradığı ve testislerinin koparıldığı bildirildi.

ACI İÇİNDE İNLEDİ

Olay anının izlemesi oldukça zor görüntüleri öfkeli hayvanın Claudio'nun kasıklarına yöneldiğini ve şiddetli bir saldırı ile onun testislerini parçaladığını gösterdi. Adamın kanlar içinde kaldığı apaçık görülen videoda, talihsiz bir şekilde acı içinde inlediği de duyuluyordu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Görgü tanıkları yerel basına, Claudio'nun olay yerinde sağlık görevlileri tarafından görüldüğünü ve Sao Mateus kentindeki Roberto Silvares Hastanesine götürüldüğünü söyledi.

HERHANGİ BİR GÜNCELLEME YOK

Rahatsız edici görüntüler ortaya çıktığından beri Claudio'nun durumu hakkında herhangi bir güncelleme yapılmadı ve Pitbulun yakalanıp yakalanmadığı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

