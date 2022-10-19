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  4. Ortalık kan gölüne döndü! Saldırgan köpeğin adamın testislerini kopardığı anlar saniye saniye kaydedildi

Ortalık kan gölüne döndü! Saldırgan köpeğin adamın testislerini kopardığı anlar saniye saniye kaydedildi

19.10.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da yaşanan korkunç köpek saldırısının detayları mide bulandırdı. 'Buiu' adıyla da bilinen Claudio isimli adam Pitbul cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan köpeğin genç adamın testislerine saldırıp kopararak onu kanlar içinde bıraktığı anlar, kameralara yakalandı. Medyada paylaşılan rahatsız edici görüntüler, herkesi şoke etti.

Ortalık kan gölüne döndü! Saldırgan köpeğin adamın testislerini kopardığı anlar saniye saniye kaydedildi

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletine bağlı Conceicao da Barra'da yaşanan bir köpek saldırısı yürekleri ağızlara getirdi. İsminin Claudio olduğu bilinen bir adamın 13 Ekim bir barın yakınlarında Pitbul cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğradığı ve testislerinin koparıldığı bildirildi.

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ACI İÇİNDE İNLEDİ

Olay anının izlemesi oldukça zor görüntüleri öfkeli hayvanın Claudio'nun kasıklarına yöneldiğini ve şiddetli bir saldırı ile onun testislerini parçaladığını gösterdi. Adamın kanlar içinde kaldığı apaçık görülen videoda, talihsiz bir şekilde acı içinde inlediği de duyuluyordu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

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Görgü tanıkları yerel basına, Claudio'nun olay yerinde sağlık görevlileri tarafından görüldüğünü ve Sao Mateus kentindeki Roberto Silvares Hastanesine götürüldüğünü söyledi.

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HERHANGİ BİR GÜNCELLEME YOK

Rahatsız edici görüntüler ortaya çıktığından beri Claudio'nun durumu hakkında herhangi bir güncelleme yapılmadı ve Pitbulun yakalanıp yakalanmadığı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

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pitbul
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