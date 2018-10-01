Her bir tanesinde şifa var! Nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

Yaz başında çiçeklenen nar ağacı meyvesini sonbaharda vermeye başlar. Şimdii se nar tüketiminin en doğru zamanındayız. Şifasının yanı sıra sembolik bir meyvedir nar... Bereketi, çoğalmayı temsil eder. Birçok uygarlıkta özel bir yeri vardır. Üstüne bu kadar çok anlam yüklenen narın şifası da bir o kadar fazla.
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Meyvelerin arasında yıldız gibi parlayan narı ister yiyin isterseniz de suyunu tüketin yine de birçok derdin devası olacaktır. Nar üzerine araştırma yapan Kaliforniya Üniversitesi güzide meyvenin faydalarını bakın nasıl ortaya koydu!
Antikanserojendir. Nar suyundaki bileşenler kanser hücrelerinin çoğalmasını durdururu ve prostat kanserinin metastazına sebep olan kimyasalın etkisini en aza indirir. Bu vakitlerde taze nar suyunu haftada bir içmenizi tavsiye ederiz.
Enfeksiyona karşı vücut direncini korur ve güçlendirir. Özellikle mevsim geçişlerinde bol bol tüketilmesi tavsiye edilir. Çocuklarınız narı yemekte zorlanıyorsa onlara suyunu ikram edebilirsiniz.
Antioksidan bakımından inanılmaz güçlüdür. Örnekle belirtecek olursak bir nar 10 bardak yeşilçaya eşdeğer antioksidan madde içerir. Oldukça iddialı değil mi?
Kolesterol ve kan şekerini düzenler. Bu konuda önce doktorunuzdan onay almanızı rica ediyoruz. Onay verdiği taktdirde siz de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
Sadece suyu ve tanelerinde değil kabuklarında bile şifa vardır! Nar kabuğu glikozit, alkaloit ve tanen içerir. Bu sayede ishal kesici bir etkisi vardır.
Karaciğer için iyi bir doğal kaynaktır. Karaciğeri güçlendirir ve toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
Washington Üniversitesi'nde ortaya konan araştırmaya göre hamilelerin düzenli olarak nar suyu içmesi erken doğumu ve birçok problemi ortadan kaldırıyor.
Sperm sayısını artırarak cinsel arzuları güçlendirir.
Vücudun savunma sistemini güçlendirerek kışın hastalıklardan korur.
Düzenli spor yapanlar için iyi bir enerji kaynağıdır.
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