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Her birini denemek isteyeceksiniz: Daha önce duymadığınız 6 turşu tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Soframızdan eksik etmediğimiz turşunun tam da mevsimiyken birbirinden farklı ve lezzetli turşular kurmak istedik. Üstelik bu tarifleri daha önce duymadığınızı iddia ediyoruz. İçinde mandalinadan tutun da mantar turşusuna kadar var :) Malzemeleri hazırlayın, tarifler bizden :)

Malzemeleri hazırlayın, tarifler bizden :)

Her birini denemek isteyeceksiniz: Daha önce duymadığınız 6 turşu tarifi

Salatalık, lahana, biber ve hatta yumurta turşusuna alıştık ama peki ya mandalina turşusu? İşte birbirinden enteresan ve iddialı 6 muhteşem turlu sizler için...

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Muz turşusu

Muz turşusu
Muz, sirke, tuz, su ve limon suyu kullanarak aslında klasik bir şekilde turşu kurabilirsiniz. Muzları kabuklu bir şekilde yıkadıktan sonra kavanoza yerleştirin. 600 ml sirke ve 5 yemek kaşığı tuzu karıştırarak kavanoza ekleyin. Ardından su ve limonu da ilave ederek kavanozun ağzını kapatın. Muzlar olgunlaşıncaya kadar bekleyin. turşunuz hazır :)
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Mandalina turşusu

Mandalina turşusu
Mandalinanın tam da mevsimiyken en lezzetli turşuyu kurabilirsiniz :) Meyvesini kışın bolca tüketiyoruz. Şimdi de turşusunu kurarak yemeğin yanına en güzel eşlikçiyi hazırlayayacağız. Mandalinanın kabuklarını soyun , yıkayın ve ardından kurulayın. Cam kavanozun içine yerleştirin. Ayrı bir yerde sy, limon ve kaya tuzunu karıştırın. Karışımı mandalinaların üzerine geçecek kadar doldurun ve ağzını sıkıca kapatın. Serin ve karanlık bir yerde 15 gün bekletin.
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Elma turşusu

Elma turşusu
Bu kış bol bol meyvelerin turşularını kuracağız anlaşılan :) Yeşil elmalarla kurulan turşunun lezzetini az da olsa düşünmek mümkün. Elmaları yıkadıktan sonra üzerlerine tıpkı salatalık turşusunda olduğu gibi birkaç çizik atın. Ardından elmaları tuzlu suda birkaç dakika kaynatın. Bir kenarda turşu suyu hazırlayın. Elmalar soğuduktan sonra kavanoza alın ve turşu suyunu elmaların üzerine geçene kadar ilave edin. Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatın. 15 gün boyunca karanlık ve serin yerde bekletin.
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Ayva turşusu

Ayva turşusu
Şeker, sarımsak, defne yaprağı katılarak hazırlanan turşu suyunda ayva turşusu gerçekten bir lezzet bombası oluyor.
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Karpuz turşusu

Karpuz turşusu
Şu mevsimde yapması zor ancak bilgi olsun diye önümüzdeki yaza kadar saklayabilirsiniz. Karpuzun yeşil kısımlarını soyun ve cam kavanoza doldurun. Sirke, tuz ve su karışımını yaptıktan sonra karpuz kabuklarının üzerine geçecek şekilde suyu ilave edin ve kavanozun ağzını sıkı bir şekilde kapatın. Karpuz kabuklarının rengi dönene kadar karanlık ve serin bir yerde bekletin.
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Mantar turşusu

Mantar turşusu
Bol su ile yıkanan mantarları sirkeli suda haşlayın. Haşlanan mantarların suyunu süzün ve bir kenarda bekletin. Cam kavanozun dibine birkaç adet karanfil, defne yaprağı ve karabiber taneleri koyun. Üzerlerine mantarları sıkı bir şekilde dizin. Kavanozun 3'te biri su ve geri kalanı sirke olacak şekilde bir karışım hazırlayın. Aynı zamanda içine tuz da ilave edin ve suyu kavanoza boşaltın. Mantar turşusunun ağzını sıkıca kapatın ve 15 gün boyunca karanlık, serin ortamda muhafaza edin.
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