Her çocukta görülen belirti onda da vardı aylar sonra öldü! Nefes alamadı, karnı sıvıyla doldu! Aileler dikkat...

Gizli kanser nedeniyle bir yıldan kısa bir süre önce hayatını kaybeden altı yaşındaki bir çocuğun ailesi, çocuklarının rahatsızlıkları konusunda -zararsız görünse bile- tavsiye almaları çağrısında bulundu. Nedeni de kendi çocuklarının her çocukta olan belirtileri göstermesi ve daha sonra kanserden ölmesi...

Daily Mail'de yer alan habere göre 2020 sonbaharında Hugh Menai-Davis'in karnı şişti. Oğlunun mide rahatsızlığı geçirdiğini ve bunun sonucunda oluşan yorgunluğun 'gün boyu oyun oynamasına' bağlı olduğunu düşündü. Daha sonra yine de aile, doktora gitti. 'virüsün' büyük ihtimalle birkaç gün içinde yok olacağını söyledi.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Ancak şişlik devam edince, aile daha ileri tetkikler konusunda ısrar etti ve sonunda bir aile hekimi Hugh'u daha ileri tetkikler için ambulansla Lister Hastanesi'ne gönderdi. Yapılan testler sonucunda Hugh'a, kas veya lifli dokuda oluşan nadir ve agresif bir kanser türü olan rabdomiyosarkom teşhisi kondu.

Hugh'un durumu teşhis konulduktan sonra hızla kötüleşti ve Cambridge'deki Addenbrooke Hastanesi'ne sevk edildi. Karnı sıvıyla doldu ve akciğerlerine baskı yaptı ardından da küçük çocuk nefes almakta zorluk yaşadı. Kemoterapi tedavisine başladı. Tedavisi ilk etapta başarılı oldu ve iyileşmeye başladı, sonunda 17 Kasım 2020'de taburcu edildi. Yeniden kanser ortaya çıktı ve Hugh, 18 Eylül 2021'de öldü.

EN SIK BELİRTİSİ ŞİŞLİK

Agresif bir kanser türü olan rabdomiyosarkom genellikle baş, boyun ve göğüste görülür, ancak mide de dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerinde de görülebilir. İngiltere'de her yıl yaklaşık 55 çocuğu etkiliyor ve sıklıkla tedaviye dirençli hale geliyor. Sarcoma UK'ye göre, rabdomiyosarkomun çocuklarda en sık görülen belirtisi genellikle baş ve boyun çevresinde oluşan şişlik veya yumrudur.