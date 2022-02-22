Her daim ferahlatan tatlı lezzet: Limonlu parfe tarifi

Yaz mevsiminin vazgeçilmesi zor, hafif tatlıları arasında yerini koruyan limonlu parfe tüm mevsim tercih edilen serinletici lezzetler arasında yerini koruyor. Tat duyusunun dengelenmesinde de önemli bir yere sahip limonlu parfe, özellikle ağır tatlılar tüketemeyenlerin imdadına koşan bir lezzet diyebiliriz. Uzun süre buzlukta muhafaza edilebilen bu mis kokulu tarifimizi, mutlaka tarif defterinize not edin! Haydi tarife geçelim...
MALZEMELER
3 limon
1 su bardağı sıvı krema
1 su bardağı toz şeker
2 paket sade krem şanti
4 yumurta sarısı
HAZIRLANIŞI
İlk olarak cam bir kasenin içerisine hazır sıvı kremayı ekleyin.
Üzerine krem şantileri de ilave edin.
İki ürünü mikser yardımıyla yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpın.
Yoğun kıvama ulaşan karışımı buzdolabına yerleştirip, diğer malzemeleri hazırlamaya başlayın.
Limonları güzelce yıkayıp kabuklarını rendeleyin.
Limonların kalan iç kısımlarını ister rondodan geçirin, ister sıkma aparatı yardımıyla sıkın ve suyunu bir bardağa aktarın.
Yumurtaların sarısını ve beyazını birbirinden ayırıp sarılarını cam kaseye alın.
Sıktığınız limon suyunu, limon kabuklarını yumurta sarılarının üzerine ekleyin.
Bu malzemeleri birbirleriyle iyice karıştırın.
Karışımın üzerine toz şeker ekleyin ve toz şeker çözülene dek çırpma teli yardımıyla çırpın.
Son olarak vanilyayı da ekleyip, pişirme işlemine geçin.
Büyükçe bir tencerenin yarısına kadar su doldurup, ocağa alın.
Limon ve yumurta karışımı olan kaseyi de bu tencerenin üzerine oturtun. (Bu işlem esnasında cam kasenin suya temas etmemesini sağlayın.)
Cam kasedeki karışımı sürekli karıştırarak yoğun bir kıvam almasını sağlayın.
İstediğiniz yoğunluğa gelen karışımı ocaktan alın.
Hafif ılıması için bekletin.
Buzdolabında beklettiğiniz krem şantili karışımla pişirdiğiniz malzemeleri birbirleriyle iyi bir şekilde karıştırın.
Baton bir kek kalıbının içerisine hazırladığınız parfeyi yerleştirin.
Üzerini streç yardımıyla kapatıp, buzdolabının buzluk kısmında en az bir gün kadar bekletin.
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