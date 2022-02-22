Her daim ferahlatan tatlı lezzet: Limonlu parfe tarifi

Yaz mevsiminin vazgeçilmesi zor, hafif tatlıları arasında yerini koruyan limonlu parfe tüm mevsim tercih edilen serinletici lezzetler arasında yerini koruyor. Tat duyusunun dengelenmesinde de önemli bir yere sahip limonlu parfe, özellikle ağır tatlılar tüketemeyenlerin imdadına koşan bir lezzet diyebiliriz. Uzun süre buzlukta muhafaza edilebilen bu mis kokulu tarifimizi, mutlaka tarif defterinize not edin! Haydi tarife geçelim...

LİMONLU PARFE TARİFİ

MALZEMELER

3 limon

1 su bardağı sıvı krema

1 su bardağı toz şeker

2 paket sade krem şanti

4 yumurta sarısı

1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI