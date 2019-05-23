Her derde deva: Kilosu 1500 TL

İşçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları bir madde olan ve her kovanda sadece 1 gram toplanabilen arı sütü sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor.

Türkiye’de üretimi çok az olduğu için genellikle yurt dışından ithal edilen arı sütünün en önemli faydası ise hücreleri yenileyerek ömrü uzatması.

Malatya’da arıcılık ile uğraşan Gökhan Fırat, sütün faydalarından bahsederek, “Bağışıklık sistemini düzenler, kök hücreleri uyarır. Vücut performansını ve dayanıklılığını artırır. Uzun yaşamayı sağlar Yaşlanmaya karşı etki gösterir. Doğurganlığı artırır, kansere iyi gelir. Arı sütünün en önemli özelliklerinden birisi de hücre yenilemesini sağlamasıdır” ifadelerini kullandı.

Arı sütünün canlı ömrünü uzatmasının bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyen Fırat, “Mesela bir ana arının ömrü normalde 45 gün ama kışın uçmadığı için 6 aydır. Ancak arı sütü ile beslenirse ömrü 7 yıla kadar uzuyor. Bu kanıtlanmış bir şey” dedi.

Arı sütünün toplanmasının çok zor olduğunu kaydeden Fırat, “100 kovandan 100 gram ya çıkıyor ya çıkmıyor. Çok özel çalışma isteyen bir alan. Türkiye’de üretim çok az. Genellikle yurt dışından getiriliyor. Kilosu 800 TL’den başlıyor bin 500 TL’ye kadar gidiyor. Son yıllarda büyük bir ilgi var. Faydalarını duyanlar alıp tüketiyor. Bu süt saf olarak da tüketilebilir bala da katılabilir. Her haliyle çok faydalı” diye konuştu.

KAYNAK: İHA

