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Her evde yapılan hata! Bu 4 belirtiyi görüyorsanız o gıdayı hemen çöpe atın

Tezgahta kararmış muzlar, buzdolabında solmuş marullar mı var? O halde yalnız değilsiniz. Araştırmalar, hanelerde satın alınan gıdaların önemli bir bölümünün çöpe gittiğini gösteriyor. Artan yaşam maliyetleri ve yükselen gıda fiyatları ise israfı her zamankinden daha büyük bir sorun haline getiriyor.

Her evde yapılan hata! Bu 4 belirtiyi görüyorsanız o gıdayı hemen çöpe atın
Sedef Karatay Bingül

Uzmanlar, doğru bilgiyle birçok gıdanın değerlendirilmeye devam edilebileceğini ancak bazı durumlarda sağlık risklerinden kaçınmak için yiyeceklerin mutlaka atılması gerektiğini belirtti.

BU 4 BELİRTİYİ GÖRÜYORSANIZ GIDAYI TÜKETMEYİN

Bilim insanlarına göre aşağıdaki işaretlerden biri veya birkaçı varsa, gıdanın tüketilmesi önerilmiyor:

  • Görünür küf oluşumu
  • Kaygan ve sümüksü yüzey
  • Sıvı sızdırması
  • Keskin veya ekşi koku

Bu belirtiler, gıdanın bozulduğuna işaret edebilir. Bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishale yol açabilen gıda zehirlenmelerine neden olabilir.

Uzmanlara göre, buruşma, kararma veya kuruma gibi değişimler çoğu zaman yalnızca yaşlanmanın belirtisidir ve her zaman sağlık riski oluşturmaz.

"MEYVELERDE KARARMA HER ZAMAN BOZULMA ANLAMINA GELMİYOR"

Kararmış veya siyaha dönmüş muzlar görüntü olarak cazibesini yitirse de muzlu kek, pankek veya smoothie yapımında güvenle kullanılabilir.

Ancak olgunlaşmış muzların yaydığı etilen gazı diğer meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına neden olduğundan, taze meyvelerden ayrı tutulmaları tavsiye ediliyor.

Buruşmuş elmalar da su kaybettikleri için bu görünümü alıyor. Bu tür elmalar komposto, fırın tatlıları veya rendelenerek yapılan tariflerde değerlendirilebilir.

Limon ve portakal gibi turunçgillerin kabukları zamanla sertleşip kuruyabilir. Buna rağmen kabukları keklerde veya reçellerde, iç kısımları ise içecek, sos ve marinasyon tariflerinde kullanılabilir.

Her evde yapılan hata! Bu 4 belirtiyi görüyorsanız o gıdayı hemen çöpe atın 1

KÜFLÜ MEYVELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sert ve büyük meyvelerde görülen küçük küf alanları, küflü bölüm birkaç santimetre genişliğinde pay bırakılarak kesildiğinde genellikle sorun oluşturmaz.

Ancak çilek, ahududu gibi yumuşak ve küçük meyvelerde küf görüldüğünde ürünün tamamının atılması önerilir.

"SOLMUŞ SEBZELER ÇÖPE GİTMEK ZORUNDA DEĞİL"

Yumuşamış veya buruşmuş sebzeler genellikle sadece nem kaybetmiştir. Bu tür sebzeler fırın yemeklerinde, çorbalarda, pürelerde ve sebze yemeklerinde kullanılabilir.

Ispanak ve kara lahana gibi yapraklı sebzeler ise yaklaşık 30 dakika boyunca buzlu suda bekletilerek yeniden canlandırılabilir.

Patates, havuç ve balkabağı gibi sert sebzelerde ezilmiş veya zarar görmüş bölümler kesilerek geri kalan kısmı kullanılabilir. Ancak patateslerde yoğun yeşillenme veya filizlenme görülüyorsa dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu durum yüksek miktarda tüketildiğinde zararlı olabilen doğal toksinlerin oluştuğuna işaret edebilir.

Her evde yapılan hata! Bu 4 belirtiyi görüyorsanız o gıdayı hemen çöpe atın 2

"MANTARLARDAKİ BEYAZ TÜYLENME HER ZAMAN KÜF DEĞİL"

Mantarların üzerinde görülen beyaz ve pamuksu yapı çoğu zaman küf değil, mantarın kök sisteminin bir parçası olan miselyumdur.

Gerçek küf ise genellikle mavi, yeşil, gri veya sarı renkli kümeler halinde ortaya çıkar.

"BAYAT EKMEK KURTARILABİLİR, KÜFLÜ EKMEK ASLA"

Uzmanlar, küflenmiş ekmeklerin tamamen atılması gerektiğini vurguladı. Çünkü küf, ekmek gibi gözenekli gıdaların içine hızla yayılabilir.

Buna karşılık küflenmemiş ancak bayatlamış ekmekler kızartılarak, galeta unu yapılarak veya kruton olarak değerlendirilebilir.

Ekmeklerin bez torba, kağıt torba veya ekmek kutusunda saklanması küf oluşumunu geciktirebilir.

Her evde yapılan hata! Bu 4 belirtiyi görüyorsanız o gıdayı hemen çöpe atın 3

PİRİNÇ VE MAKARNADA EN FAZLA İKİ SAAT KURALINA UYMALI

Uzmanlar, oda sıcaklığında iki saatten fazla bekleyen yemeklerin mutlaka atılması gerektiğini belirtti. Çünkü bu süre sonunda oluşabilecek bazı bakteriler, tekrar ısıtmayla tamamen yok olmayabilir.

Yeniden ısıtılan yemeklerin iç sıcaklığının en az 60 dereceye ulaşması ve mikrodalgada ısıtılıyorsa karıştırılarak eşit şekilde ısınması gerekiyor.

SÜT ÜRÜNLERİNDE SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

Süt ve yoğurt gibi ürünler çoğunlukla doğrudan tüketildiği için son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kullanılmaması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar ayrıca süt ürünlerine her zaman temiz kaşık veya servis ekipmanlarıyla temas edilmesini ve kullanım sonrasında hızlıca buzdolabına kaldırılmasını öneriyor.

"YUMUŞAK PEYNİRLERDE KÜF GÖRÜRSENİZ TAMAMINI ATIN"

Beyaz peynir, krem peynir veya benzeri yumuşak peynirlerde küf oluşmuşsa ürünün tamamının atılması gerekiyor. Çünkü küf kökleri peynirin derinliklerine kadar ilerleyebilir.

Doğru saklama koşulları da peynirlerin raf ömrünü uzatabilir.

Her evde yapılan hata! Bu 4 belirtiyi görüyorsanız o gıdayı hemen çöpe atın 4

GIDAYI KURTARMAK MÜMKÜN AMA GÜVENLİK ÖNCELİKLİ!

Uzmanlara göre birçok gıda, ilk tazeliğini kaybetse bile hala güvenli şekilde tüketilebilir. Ancak küf, kötü koku, sıvı sızması ve kayganlaşma gibi bozulma belirtileri görüldüğünde sağlık risklerini önlemek için ürünlerin tüketilmemesi gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
küf gıda meyve ve sebzeler
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