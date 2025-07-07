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Her fincanda "İyi ki almışım" dedirtecek Arzum kahve makineleri indirimde
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Her fincanda "İyi ki almışım" dedirtecek Arzum kahve makineleri indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Sabah alarmı kadar etkili, gün ortasında mola kadar huzurlu bir şey varsa o da iyi demlenmiş bir kahvedir. Şimdi, bu keyfi sadece kafelerde değil, mutfağınızda da yaşamanın tam zamanı. Kahve keyfini sıradanlıktan çıkaran Arzum kahve makineleri, kahvede köpükten taviz vermeyenler ve sabah rutini kahvesiz başlamayanlar için tasarlandı. Üstelik her ikisi de şu an cazip bir indirim ile sizi bekliyor. İşte detaylar...

Günlük telaşlar arasında kendinize ayırdığınız o kısa ama değerli kahve molası, neden gerçekten iyi bir fincana dönüşmesin? Teknolojiyi, şıklığı ve lezzeti aynı potada buluşturan iki iddialı Arzum kahve makinesi, tam da evde barista kalitesini yaşamak isteyenler için indirimli fiyatlarla satışta. İster espresso tutkunu olun ister bol köpüklü Türk kahvesi tiryakisi, her zevke hitap eden Arzum Okka kahve makineleri ile kahve deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Hazırsanız, sizi sadece bir tuş uzağınızda olan bu keyifli dünyayla tanıştıralım.

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Arzum Okka Grandio Duo Türk Kahvesi Makinesi

Her fincanda "İyi ki almışım" dedirtecek Arzum kahve makineleri indirimde 1

Mis gibi kokan bir Türk kahvesiyle güne başlamak ya da sevdiklerinize ikramlık hazırlamak hiç bu kadar zahmetsiz olmamıştı. Arzum OKKA Grandio Duo, dokunmatik paneli ve 10 fincan kapasitesiyle kalabalık sofralara hızla uyum sağlarken, akıllı su teknolojisiyle her fincanda tam ölçüyü garanti ediyor. Klasik bir sade kahve veya közde tadında yavaş pişmiş bol köpüklü bir fincan... Arzum Okka Grandio Duo Türk Kahvesi Makinesi, bulunduğunuz rakıma göre sıcaklığı otomatik ayarlayarak her seferinde aynı lezzeti sunuyor. Üstelik yıkanabilir cezvesi, ışıklı-sesli uyarıları ve kendini temizleyen yapısıyla da kullanıcı dostu.

Kullananlar ne diyor?

  • "Közde kahve olayı çok iyi. Su tankı çok büyük yani uzun süre gidiyor. Boyut olarak ürün aşırı büyük değil. Kahve yama olayına gelince çok basarili. Daha önceki makinemle arada oldukça büyük bir fark var. Tek seferde 10 fincan yapılabiliyor. Ayrıca ürünü kayıt edip + 1 yil garanti süresi kazanabiliyorsunuz. Almayı düşünenlere tavsiye ediyorum. Basarili bir ürün. Parasının hakkını veriyor."

  • "Hem malzeme kalitesi hem şıklığı hem de kahvesinin lezzetiyle kesinlikle önerebileceğim bir ürün. Özellikle közde seçeneği çok lezzetli kahve çıkartıyor. Bir püf noktası: Fincan boyutu seçince kahveyi ona göre artırmayı unutmayın."
Ürünü İncele

Arzum Okka Espresso Pro Tam Otomatik Espresso Makinesi

Her fincanda "İyi ki almışım" dedirtecek Arzum kahve makineleri indirimde 2

Yoğun bir günün ortasında kendinize hak ettiğiniz bir mola vermek istiyorsanız, Arzum Okka Espresso Pro Tam Otomatik Kahve Makinesi tam size göre! Şık bakır tasarımlı tam otomatik espresso makinesi, sadece tek tuşla favori kahvenizi hazırlarken, 19 bar basınç gücüyle her fincanda zengin aroma ve ipeksi kıvam sunuyor. Kendi damak zevkinize göre su, sıcaklık ve kahve miktarını ayarlayabilir, ister sıcak ister serin bir Americano keyfi yaşayabilirsiniz. Geniş 6.6" OKKA Retina ekranı sayesinde kullanımı sezgisel hale gelirken, otomatik temizlik ve fincan ısıtma gibi akıllı detaylar da konforunuzu en üst seviyeye taşıyor. İster evde ister ofiste olun, barista kalitesinde kahveyi zahmetsizce yaşamak artık sizin elinizde.

Kullananlar ne diyor?

  • "Espresso gayet kremalı çıkıyor. Sıcaklık derecesini, kahve miktarı, su miktarı ayarlayabiliyorsunuz. Bence çok sessiz bu makine diğerlerine göre. Sütü bayağı ısıtıp köpürtebiliyor, yetenek ya da tecrübe konusunda ilerledikçe özellikle de şu çubuğun dışındaki çubuğu çıkarırsanız süt kreması daha güzel oluyor. Tavsiye ederim."

  • "Sağlam geldi. Kargoda sıkıntı yaşamadım. Güzel gözüküyor."
Ürünü İncele

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Her fincanda "İyi ki almışım" dedirtecek Arzum kahve makineleri indirimde 3

Bu içerik 7 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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