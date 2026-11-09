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Günde 1 çay kaşığı tüketmek yetiyor: Hem kolesterolü hem kiloyu etkileyen baharat!

Mutfakların vazgeçilmez baharatlarından kimyon, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra sağlık üzerindeki olası etkileriyle de dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, günlük yaklaşık 1 çay kaşığı kimyon tüketiminin kilo ve kötü kolesterol seviyelerinde düşüşle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, kimyonun tek başına zayıflama yöntemi olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Günde 1 çay kaşığı tüketmek yetiyor: Hem kolesterolü hem kiloyu etkileyen baharat!
Çiğdem Berfin Sevinç

Kimyonun kilo ve kolesterol üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalar dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Üç ay süren bir çalışmada, fazla kilolu ve obez 88 kadın iki gruba ayrıldı.

Bir gruptaki kadınlardan günde iki öğünde yoğurtla birlikte 3 gram kimyon tozu tüketmeleri istendi. Diğer grup ise kimyon eklenmemiş yoğurt tüketti.

Araştırmanın sonunda kimyon tüketen grupta daha fazla kilo kaybı ve bel çevresinde incelme görüldü. Ayrıca kolesterol ve trigliserit değerlerinde de daha belirgin iyileşmeler kaydedildi.

Günde 1 çay kaşığı tüketmek yetiyor: Hem kolesterolü hem kiloyu etkileyen baharat! 1

Mayo Clinic'te görev yapan diyetisyen Tara Schmidt, 3 gram öğütülmüş kimyonun yaklaşık 1 çay kaşığına denk geldiğini belirtti.

2025 yılında yapılan küçük çaplı bir başka araştırmada da 29 sağlıklı yetişkin iki ay boyunca her gün 2 gram kimyon tozu tüketti. Çalışmanın sonunda kadın ve erkek katılımcıların LDL olarak bilinen kötü kolesterol seviyelerinde düşüş gözlendi. Ancak kan şekeri seviyelerinde herhangi bir değişiklik tespit edilmedi.

Uzmanlar, katılımcı sayısının az olması ve araştırmada kontrol grubunun bulunmaması nedeniyle daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Günde 1 çay kaşığı tüketmek yetiyor: Hem kolesterolü hem kiloyu etkileyen baharat! 2

KİMYON KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR MU?

Kimyon, içerdiği bitkisel bileşenler nedeniyle yağların ve şekerin vücutta işlenme sürecini etkileyebilir. Özellikle bazı bileşenlerinin kolesterol emilimi ve sindirim üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Ancak uzmanlar, kimyonun tek başına metabolizmayı hızlandıran veya kilo verdiren mucizevi bir besin olmadığının altını çiziyor.

İlk araştırmada katılımcıların kalori kontrollü bir beslenme programı uyguladığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle elde edilen sonuçları yalnızca kimyon tüketimine bağlamak doğru bulunmuyor.

Beslenme uzmanı Dr. Colleen Tewksbury, kilo kontrolü ve kolesterol seviyelerini iyileştirmek için lif tüketimini artırmanın, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin, doymuş yağlar yerine doymamış yağları tercih etmenin çok daha güçlü bilimsel kanıtlara sahip olduğunu belirtiyor.

Günde 1 çay kaşığı tüketmek yetiyor: Hem kolesterolü hem kiloyu etkileyen baharat! 3

KİMYON TAKVİYELERİNE DİKKAT!

Yemeklerde baharat olarak kullanılan kimyon genellikle güvenli kabul ediliyor. Ancak uzmanlar, yüksek miktarda kimyon içeren takviyelerin kontrolsüz kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Kimyonun kan şekerini düşürebileceği ve kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabileceği düşünülüyor. Bu nedenle özellikle diyabet hastalarının ve kan sulandırıcı ilaç kullananların yüksek dozlu kimyon takviyelerini doktor önerisi olmadan kullanmaması gerekiyor.

Ayrıca takviyeler, ilaçlar gibi sıkı denetimlerden geçmediği için içeriklerindeki etken madde miktarı her zaman net olmayabiliyor.

Günde 1 çay kaşığı tüketmek yetiyor: Hem kolesterolü hem kiloyu etkileyen baharat! 4

KİMYON NASIL TÜKETİLMELİ?

Kimyonun olası faydalarından yararlanmak için yüksek miktarlarda tüketmek gerekmiyor. Uzmanlar, bu baharatın günlük yemeklere eklenmesini öneriyor.

Kimyonu şu yiyeceklerle birlikte tüketebilirsiniz:

  • Fırında pişirilmiş karnabahar ve diğer sebzeler
  • Mercimek çorbası
  • Et ve tavuk yemekleri
  • Zeytinyağlı sebze yemekleri
  • Yoğurtlu soslar

Uzmanlara göre baharatlar, yemeklere lezzet katarken fazla tuz, şeker ve doymuş yağ kullanımını azaltmaya da yardımcı olabilir.

Kimyonun kilo ve kolesterol üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar umut verici olsa da tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmemesi gerekiyor.Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku, uzun vadeli sağlık için önemini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
kimyon kolesterol kilo kilo verme
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