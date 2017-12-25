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'Her Gece Aynı Adamla Sıkıcı Oluyor' diyen Hande Ataizi: Şimdi oturaklıyım

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 11:19 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hande Ataizi verdiği röportajda, "Her gece aynı adamla sıkıcı oluyor." diyerek artık durulduğunu şimdi daha oturaklı olduğunu söyledi.

'Her Gece Aynı Adamla Sıkıcı Oluyor' diyen Hande Ataizi: Şimdi oturaklıyım

Beş yıldır Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evli olan Hande Ataizi şunları söyledi: ''Her gece aynı adamla DVD film izlemek, zamanla sıkıcı hale geliyor."

"İYİ Kİ ZAMANINDA RENKLİ YAŞAMIŞIM"

Hande Ataizi 2012'de Amerikalı Benjamin Harvey ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Hande Ataizi evliliğe dair şöyle konuştu: ''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''

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