Her Gece Yılanı İle Uyuyan Kadının Garip Hikayesi

Çoğumuz geceleri yorganımıza, eşimize, bazen de tüylü evcil hayvanımıza sarılmayı severiz. Bir şeye sokulmanın verdiği o güvenlik ve sıcaklık hissi hoşumuza gider. Kedinizle uyumanın tek sıkıntılı yanı ise onların sizin üzerinizde uyumayı seçmesi. Kafanızda, göğsünüzde, bacağınızda uyuduklarında zaman zaman nefes almak zor olabilir. Bunun yanında onlar sizin üzerinizde uyurken hareket edemezsiniz ve bu yüzden bazen bir gecede defalarca uyanırsınız.

Aşağıdaki fotoğrafta görülmekte olduğu üzere bu kadın ise pitonuyla uyumayı tercih ediyor.

Hiçbir zaman bir sürüngen sever olmadım ve onlardan biriyle uyuduğumu hayal dahi edemiyorum. Bu kadın pitonunun kendi vücudu üzerinde uzanmasına izin veriyor. Zaman zaman ise pitonu onu çevreliyor.

Bir gün piton yemek yemeyi kesiyor. Endişeli hayvan sahibi ise onu veterinere götürüyor. Doktor bazı sorular yöneltiyor, bunun ışığında kadın pitonunun gün içinde neler yaptığını ve yediğini anlatmaya başlıyor.

Yılan ile birlikte uyuduklarını söylediğinde ise doktor problemin ne olduğunu anlıyor. Yılanın gayet iyi olduğunu ancak üzerinde uyuyup onu kaplayarak sahibini yemeye hazırlandığını söylüyor. Çünkü pitonlar hareketsiz kaldıkları ve bir şey yemedikleri zaman kendilerini bir sonraki yemeğe hazırlıyorlar.

Doğa ile şaka olmaz!



