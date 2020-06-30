Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Her Gece Yılanı İle Uyuyan Kadının Garip Hikayesi

Her Gece Yılanı İle Uyuyan Kadının Garip Hikayesi

sebboy sebboy
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Çoğumuz geceleri yorganımıza, eşimize, bazen de tüylü evcil hayvanımıza sarılmayı severiz.

Her Gece Yılanı İle Uyuyan Kadının Garip Hikayesi

Çoğumuz geceleri yorganımıza, eşimize, bazen de tüylü evcil hayvanımıza sarılmayı severiz. Bir şeye sokulmanın verdiği o güvenlik ve sıcaklık hissi hoşumuza gider. Kedinizle uyumanın tek sıkıntılı yanı ise onların sizin üzerinizde uyumayı seçmesi. Kafanızda, göğsünüzde, bacağınızda uyuduklarında zaman zaman nefes almak zor olabilir. Bunun yanında onlar sizin üzerinizde uyurken hareket edemezsiniz ve bu yüzden bazen bir gecede defalarca uyanırsınız.

Aşağıdaki fotoğrafta görülmekte olduğu üzere bu kadın ise pitonuyla uyumayı tercih ediyor.

Hiçbir zaman bir sürüngen sever olmadım ve onlardan biriyle uyuduğumu hayal dahi edemiyorum. Bu kadın pitonunun kendi vücudu üzerinde uzanmasına izin veriyor. Zaman zaman ise pitonu onu çevreliyor.

Bir gün piton yemek yemeyi kesiyor. Endişeli hayvan sahibi ise onu veterinere götürüyor. Doktor bazı sorular yöneltiyor, bunun ışığında kadın pitonunun gün içinde neler yaptığını ve yediğini anlatmaya başlıyor.

Yılan ile birlikte uyuduklarını söylediğinde ise doktor problemin ne olduğunu anlıyor. Yılanın gayet iyi olduğunu ancak üzerinde uyuyup onu kaplayarak sahibini yemeye hazırlandığını söylüyor. Çünkü pitonlar hareketsiz kaldıkları ve bir şey yemedikleri zaman kendilerini bir sonraki yemeğe hazırlıyorlar.

Doğa ile şaka olmaz!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karan tatilde Karan tatilde
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!

Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Doğum gününe özel video!

Doğum gününe özel video!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dişleri 3 dakikada bembeyaz bir görünüme kavuşturuyor! Çilek, muz…

Dişleri 3 dakikada bembeyaz bir görünüme kavuşturuyor!

Değişik isimler: Farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri

Farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri

Damağınızı dilinize değdirin... 10 kişiden yalnızca 2 kişide var... Sizde de olabilir!

10 kişiden yalnızca 2 kişide var... Sizde de olabilir!

Güzel ve havalı Instagram isimleri

Güzel ve havalı Instagram isimleri

PUBG isimleri: Şekilli, havalı ve güzel isimler

Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.