Her geçen gün meşhur oluyor: Elazığ köftesi hem lezzetli hem de uygun fiyatlı

Elazığ’a özgü olan salçalı köfte kentte yoğun ilgi görüyor. Özenle yoğrulup, ince ince hazırlanan köfteler pişirildikten sonra ekmeğe diziliyor. Ardından hazırlanan salça ocakta yağın içerisinde kaynatıldıktan sonra isteğe göre ekmeğin içerisine ve dışına sürülüyor.

Farklı bir tat olan salçalı köfte 40 binden fazla üniversite öğrencisi olan kentte herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. Yoğun ilgi gören salçalı köfte nedeniyle, birçok lokantanın olduğu yer, kentte köfteciler sokağı olarak adlandırılıyor. Her geçen gün biraz daha meşhur olan salçalı köfte nedeniyle son 2 yıldır festival de düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Salçalı Köfte Festivali’nin 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

ELAZIĞ'A ÖZGÜ BİR LEZZET

Salçalı Köfte ile ilgili bilgi veren Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, "Salçalı köfte tamamen lezzeti, tadı ve sunumuyla Elazığ’ımıza özgü bir lezzet. Türkiye’nin başka hiçbir ilinde böyle bir lezzet yok. Elazığ’a özgü olduğundan dolayı bizlerde bunun festivalini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilkini köfteciler sokağında düzenledik. Halktan gelen yoğun talep üzerine ikincisini düzenliyoruz. 14-15 Eylül tarihlerinde valilik meydanında düzenleyeceğiz. Daha kapsamlı ve dolu dolu geçecek bir festival olacak. Festivalde tiyatro gösterileri, kürsü başı ve ulusal sanatçı konserlerimiz olacak. Bu festival üzerinden Türkiye’nin bir çok ilinde şehrimiz gelenler olacak. Festivale katılanlar olacak. Güzel bir etkinlik olacak. Şehrimizin tanıtımı noktasında çok ciddi katkı olacak. Amacımız bunu daha da geliştirmek. Bunun üzerinden şehrimizin kapılarını tüm Türkiye’ye açacağız” dedi.