Her gün 1 tatlı kaşığı kimyon tüketerek 3 kat daha hızlı yağ yakın

Et ve patates yemeklerinin vazgeçilmezi kimyon, kandaki lipid düzeylerini azaltarak kilo vermenize yardımcı oluyor. Üstelik Klinik Uygulamadaki Ek Tedaviler dergisinde bu konuyla ilgili bir çalışma yayınlandı.

Shahid Sadoughi Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde İranlı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya 88 obez kadın katıldı ve bu kadınlar iki gruba ayrıldı. Birinci grup her gün 3 gram kimyon tozu ve 5 gram yoğurt tüketti. Diğer grup ise sadece yoğurt yedi.

İki gruba da diyet tavsiyesi verildi. Gruptakilerin vücut ölçüleri alındı. Günlük kalori alımları ise 500 kalori kadar düşürüldü. Araştırmanın sonuçlarına göre;

Kimyon tüketen grup, tüketmeyenlere göre 3 kilo daha fazla verdi ve kimyon tüketen gruptaki kadınların yağ oranı %14,64 oranında azalma oldu.

Beden ölçümleri yapıldığında kimyon yiyen kadınların vücut kitle indeksi azaldı ve bel çevresi de daha büyük oranda küçüldü.

İyi bir demir kaynağı olan kimyondan faydalanmak isterseniz;

3 gram kimyon tozunu yoğurtla birlikte karıştırarak yiyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra yemeklerinizde daha sık kullanabilir, kuruyemişleri kimyon ile lezzetlendirebilirsiniz.



