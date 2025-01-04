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Her gün aynı kahvaltıdan sıkılanlar için 11 farklı lezzetli tarif

29.12.2024 23:50
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Hadi dürüst olalım, her sabah aynı kahvaltıyı yemek bir süre sonra insana sıkıcı gibi geliyor. Hele ki vegan besleniyorsanız, seçenekler bazen sınırlı gibi görünebiliyor. Ama merak etmeyin, bu listeyle kahvaltınızı yeniden keşfedeceksiniz! Hem pratik hem de lezzetli tariflerle sofranızı renklendireceğiz.

Her gün aynı kahvaltıdan sıkılanlar için 11 farklı lezzetli tarif

İşte başlıyoruz!

1. Avokado ve Humuslu Tost

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Ekmeğime ne süreceğim? derdine son! Tam tahıllı ekmeğin üzerine bolca humus sürüp, ince ince dilimlenmiş avokado ekleyin. Üzerine bir tutam kırmızı biber ve biraz limon sıkın. İşte size hem doyurucu hem de vitamin dolu bir kahvaltı. Yanında bir bardak yeşil çayla harika gider!

2. Muzlu ve Chia Tohumlu Puding

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"Sabah sabah tatlı yemek istiyorum" diyenler buraya! Akşamdan badem sütü ve chia tohumlarını bir kapta karıştırın. Sabah uyandığınızda üzerine dilimlenmiş muz, ceviz ve biraz tarçın ekleyin. Hem tatlı krizine son hem de enerjik bir başlangıç garanti!

3. Vegan Pancake

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Klasik pancake ama hayvansal ürün yok! Yulaf unu, badem sütü ve muz püresini karıştırarak harika bir pancake hamuru elde edin. Tavada pişirip üzerine ahududu sosu veya akçaağaç şurubu dökün. Hem tatlı hem hafif, üstelik çocuklar da bayılacak.

4. Fıstık Ezmesi ve Muzlu Sandviç

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Küçükken yediğiniz muzlu sandviçlerin vegan versiyonu! İki dilim tam buğday ekmeği arasına bolca fıstık ezmesi sürün, üzerine dilimlenmiş muzları yerleştirin. Üzerine biraz tarçın serpiştirin ve kahvaltıya hazır olun. Spor öncesi enerji depolamak isteyenler için birebir!

5. Smoothie Kasesi

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Renkli kahvaltıları kim sevmez? Dondurulmuş muz, böğürtlen ve badem sütünü blenderdan geçirin. Karışımı bir kaseye alın ve üzerine chia tohumu, granola, Hindistan cevizi serpiştirin. Hem göze hem mideye hitap eden bu tarif, sabahlarınızı güzelleştirecek.

6. Kinoa Salatası

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Hafif şeyler seviyorsanız bu salata birebir. Haşlanmış kinoayı salatalık, domates, zeytin ve avokadoyla karıştırın. Limon suyu ve zeytinyağı ekleyin. Hem taze hem doyurucu bir kahvaltı alternatifi.

7. Yeşil Smoothie

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Ispanak, muz, avokado ve badem sütünü blenderdan geçirerek vitamin dolu bir smoothie hazırlayın. Enerjik bir sabah için birebir.

8. Granola Barlar

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Kahvaltı hazırlamaya vaktiniz yoksa, granola barlar tam size göre. Yulaf, kuru meyveler ve fındık ezmesiyle hazırlanan bu barları önceden yapın. Sabah çantanıza atın ve güne hızlı bir başlangıç yapın.

9. Avokado ve Domatesli Bruschetta

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Tam tahıllı ekmek dilimlerinin üzerine zeytinyağı gezdirip kızartın. Üzerine ezilmiş avokado ve doğranmış domates ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Taze fesleğenle süslemek harika bir dokunuş olacak.

10. Vegan Omlet

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Yumurtalı omlete alternatif arayanlar için tofu scramble mükemmel bir seçim! Tofu’yu iyice ezip, üzerine soya sosu, zerdeçal, kararbiber ve kimyon gibi baharatlar ekleyerek karıştırın. Bu karışımı tavada biraz zeytinyağı ile soteleyerek, tıpkı bir omlet gibi pişirebilirsiniz. Yanına dilimlenmiş taze avokado ve cherry domates ekleyerek daha doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz.

11. Vegan Frittata

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Nohut unu, su ve baharatları karıştırarak bir frittata harcı hazırlayın. Karışıma doğranmış mantar, ıspanak, soğan ve biberi ekleyin. Karışımı fırına uygun bir kaba dökün ve 180°C’de 25-30 dakika kadar pişirin. Sıcak servis yapın. Protein ve lif açısından zengin olan bu frittata, uzun süre tok tutar ve kahvaltıda harika bir seçenek

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