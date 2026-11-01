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Her gün bir avuç tüketmek mucize yaratıyor!

Günlük beslenmeye eklenen küçük bir miktar, vücutta dikkat çekici değişimlere yol açabiliyor. Bilim insanları, yaygın tüketilen bir kuruyemişin kandaki yağ profiliyle tip 2 diyabet riski arasında bağlantı buldu. Araştırmada vücut ağırlığının da önemli rol oynadığı görüldü.

Her gün bir avuç tüketmek mucize yaratıyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Yer fıstığının yalnızca protein ve sağlıklı yağ kaynağı olmadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, yer fıstığı tüketen kişilerin kanında oluşan özel bir yağ profilinin tip 2 diyabet riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu belirledi.

Her gün bir avuç tüketmek mucize yaratıyor! 1

KAN YAĞLARINDA DEĞİŞİM TESPİT EDİLDİ

Araştırmada 18-33 yaş arasındaki 63 sağlıklı yetişkin altı ay boyunca takip edildi. Katılımcıların bir bölümü her gün 25 gram kavrulmuş yer fıstığı veya 32 gram yer fıstığı ezmesi tüketti. Kan örneklerini inceleyen bilim insanları, yer fıstığı tüketimiyle bağlantılı özel bir yağ profili belirledi.

Her gün bir avuç tüketmek mucize yaratıyor! 2

VÜCUT AĞIRLIĞI DA ETKİLİ

Araştırmacılar daha sonra 27 binden fazla kişinin verilerinin bulunduğu uzun süreli bir çalışmayı inceledi. Yer fıstığıyla bağlantılı kan yağları, tip 2 diyabet riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Bu bağlantının önemli bir bölümünün vücut kitle indeksiyle açıklanabildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
fıstık vücut
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