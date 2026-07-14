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Her gün Nemrut'a tırmanıyorlar! Yayladan öyle bir geçiyorlar ki göz gözü görmüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde besicilerin her gün gerçekleştirdiği "tozlu yolculuk", hem zorlu yaşam mücadelesini hem de doğayla iç içe geçen geleneksel hayvancılığı gözler önüne seriyor.

Her gün Nemrut'a tırmanıyorlar! Yayladan öyle bir geçiyorlar ki göz gözü görmüyor

Köyde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler, koyun sürülerini süt sağımı ve otlatma amacıyla her gün Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yolculuk, akşam saatlerinde sürülerin köye dönüşüyle tamamlanıyor. Çobanlar ve yüzlerce koyundan oluşan sürüler, günde iki kez yaklaşık 15 kilometrelik toprak yolu yürüyerek zorlu bir mesai yapıyor.

Her gün Nemrut a tırmanıyorlar! Yayladan öyle bir geçiyorlar ki göz gözü görmüyor 1

GELENEKSELLEŞTİ

Kurak yaz günlerinde sürülerin geçişi sırasında yükselen toz bulutları ise ortaya güzel görüntüler çıkarıyor. Bölge halkı tarafından "tozlu yolculuk" olarak adlandırılan bu geleneksel göç, hem besicilerin emek dolu yaşamını yansıtıyor hem de fotoğraf ve doğa tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor.

Her gün Nemrut a tırmanıyorlar! Yayladan öyle bir geçiyorlar ki göz gözü görmüyor 2

Nemrut Dağı'nın etkileyici manzarası eşliğinde gerçekleşen bu yolculuk, Bitlis'in kırsal yaşam kültürünü ve yüzyıllardır sürdürülen hayvancılık geleneğini gözler önüne seren en dikkat çekici görüntüler arasında yer alıyor.

Her gün Nemrut a tırmanıyorlar! Yayladan öyle bir geçiyorlar ki göz gözü görmüyor 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Nemrut Dağı yayla köy toz
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