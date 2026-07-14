Yıllardır hiç bu seviyeyi görmemişti: Baraj adeta coştu!

Barajdaki su miktarı son iki yılın aynı dönemine kıyasla önemli oranda artış gösterdi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, kış aylarında etkili olan kar yağışı ve ilkbahardaki yağmurlar barajdaki su miktarını artırdı. Toplam 51 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajda, temmuz ayı itibarıyla mevcut rezerv yaklaşık 42 milyon metreküp olarak kaydedildi.

GİT GİDE DÜŞÜYORDU

Yuvacık Barajı'ndaki yüzde 83'lük doluluk, geçtiğimiz yılların aynı dönemlerine göre yüksek bir seviye olarak istatistiklere yansıdı. Barajdaki su seviyesi 2024 yılının temmuz ayında yüzde 63, 2025 yılının aynı döneminde ise yüzde 50 seviyelerinde ölçülmüştü. Bu verilerle birlikte baraj, yaz mevsimine son yıllara kıyasla oldukça yüksek bir su rezerviyle girmiş oldu.