Her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor!

Jeffrey Epstein'in New Mexico'daki lüks malikanesinde, havuzun karşısında asılı duran devasa tabloda Ghislaine Maxwell çırılçıplak bir şekilde duruyordu. İddiaya göre Ghislaine Maxwell, bir sandalyede çıplak bir biçimde oturuyordu ve bacakları uygunsuz bir şekilde aralıktı.

Rezalet bununla da sınırlı değildi. Epstein'in eski çalışanının iddiasına göre, malikanenin duvarları çırılçıplak kadın fotoğrafları, ilişkile giren çiftlerin resimleri ve tablaolarıyla kaplıydı. 40 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan malikanede Epstein, reşit olmayan kızlarla ilişkiye giriyordu. İsmi gizli tutulan eski çalışan, 1999 yılından 2007'ye kadar Epstein'in evinde internet, güvenlik ve haberleşme alanında görev yapmıştı.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in, aynı zamanda ona birlikte olması için genç kızlar ayarladığı ileri sürülmüştü.

Öte yandan hep birlikte dışarı çıktıkları gecenin sonunda, o zaman 17 yaşında olan Virginia Roberts'a Prens Andrew'u "mutlu etmesini" söylemişti.