Her hareketi ayrı olay! Penaltının başına geçen Cristiano Ronaldo 'bismillah' çekti

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor. EURO 2024 Elemeleri J Grubu’nda Portekiz'in Slovakya ile karşılaştığı mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu bu kez penaltı vuruşu sırasında besmele çekmesi ile gündem oldu.

PENALTININ BAŞINA GEÇTİ

Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Cristiano Ronaldo geçti.

"BİSMİLLAH" DEDİ

Ronaldo'nun penaltı öncesi art arda "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı. Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda etkileşim aldı.

