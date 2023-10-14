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Her hareketi ayrı olay! Penaltının başına geçen Cristiano Ronaldo 'bismillah' çekti

14.10.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo, EURO 2024 Elemeleri J Grubu’nda Portekiz'in Slovakya ile karşılaştığı maçta penaltı kullanmak için topun başına geçerken vuruş öncesi besmele çekmesi gündem oldu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor. EURO 2024 Elemeleri J Grubu’nda Portekiz'in Slovakya ile karşılaştığı mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu bu kez penaltı vuruşu sırasında besmele çekmesi ile gündem oldu.

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PENALTININ BAŞINA GEÇTİ

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Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Cristiano Ronaldo geçti.

"BİSMİLLAH" DEDİ

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Ronaldo'nun penaltı öncesi art arda "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı. Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda etkileşim aldı.

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