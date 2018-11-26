TREND

Her kadının dolabında olması gereken 10 parça

Nilgun Yaman Nilgun Yaman
YAŞAM  | 26.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Her kadının dolabında bulunması gereken kurtarıcı parçalar vardır. Moda sürekli değişse de bu on parça her zaman trenddir ve modası asla geçmez. İşte tüm kadınların dolabında mutlaka olması gereken parçalar...

Her kadının dolabında olması gereken 10 parça

Deri ceket: Mevsim geçişlerinde dışarı çıkarken üzerinize alabileceğiniz kurtarıcı parçalardandır. Her kombinde havalı gözükmenizi sağlar. Kullandığınız aksesuarlar ile şık, spor veya havalı bir görünüm kazanmanızı sağlar.

jj

Beyaz t-shirt: Her kombine uyan kurtarıcı bir parçadır. Hem spor hem de şık görünmenizi sağlayan beyaz t-shirt her kadının dolabında olması gereken bir parçadır.

beyaaz

Kot pantolon: Kot pantolon günlük kullanıma uygun bir parçadır. Rahat ve basit bir şekilde kombinlenir. Siyah jean veya kot tercih edebilirsiniz. Topuklu ayakkabılar ve takılar ile resmi gözükmenizi sağlarken, spor ayakkabılar ile de spor gözükmenizi sağlayan bir parçadır.

her-kadinin-dolabinda-olmasi-gereken-10-parca-4

Düz swetshirt: Rahat ve kullanışlı swetshirtler günlük kullanıma uygundur. Acil dışarı çıkmanız gerektiğinde üzerinize hemen geçirebileceğiniz ve soğuktan korunmanızı sağlayan, spor gözükmenizi sağlayan bir parçadır.

Siyah tayt: Bol kazakların veya boyfriend kot ceketlerin altına giyeceğiniz siyah taytlar kusursuz görünmenizi sağlar. Günlük hayatta kolaylıkla kullanabileceğiniz siyah taytları botlarla veya spor ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz.

Beyaz gömlek: Her şeyle kombinlendiği için günün kurtarıcısı olabilir. Kombinlerinize göre spor, şık veya resmi görünmenizi sağlayabilirsiniz. Düz veya desenli etekler, jean gibi parçalarla tercihinize göre kombinleyebilirsiniz.

o

Kot ceket: Siyah veya mavi kot ceketler her kadının dolabında olması gereken bir parçadır. Kombinlenmesi kolay ve dışarı çıkarken serin havalarda da üzerinize alabileceğiniz bir parçadır. Boyfriend kot ceketler tercih edebilirsiniz bu size hoş bir hava katacaktır.

Düz siyah elbise: Davetlerde, iş görüşmesinde, plansız bir akşam yemeğinde sizi kurtaracak bir parçadır. Hem kusursuz görünmenizi sağlar hem de kullandığınız aksesuarlar ile şık görünmenizi sağlayan kurtarıcı bir parçadır.

ü

Kalem etek: Her yaşa uygun olan kalem eteklerin kombinlenmesi kolaydır ve topuklu ayakkabılar ile kombinlendiğinde seksi görünmenizi sağlayacak bir parçadır. Gömlek, t-shirt, kazak gibi parçalar ile kombinlenebilir.

PARTNERHayalet uçak ilk kez görüntülendi!Hayalet uçak ilk kez görüntülendi!
Black Friday indirimleri kurmaca mı?Black Friday indirimleri kurmaca mı?
Dünyayı kurtarmak için ne yapıyoruz? İşte hepimize düşen görevlerDünyayı kurtarmak için ne yapıyoruz? İşte hepimize düşen görevler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elbise kıyafet gardırop

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocaeli'de bir binanın temelinde tarihi mezar bulundu

Kocaeli'de bir binanın temelinde tarihi mezar bulundu

Arap prensler partide fena dağıttı! Şok görüntüler basına sızdı

Arap prensler partide fena dağıttı! Şok görüntüler basına sızdı

Şato tipi evler tartışma konusu oldu

Şato tipi evler tartışma konusu oldu

Yeşilay, 'Şişenin Dibi Sergisi'yle alkolün zararlarına dikkat çekiyor

Yeşilay, 'Şişenin Dibi Sergisi'yle alkolün zararlarına dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

Seks, egzersiz yerine geçer mi?

Seks, egzersiz yerine geçer mi?

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

Mastürbasyonun beş faydası

Mastürbasyonun beş faydası

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

Black Friday indirimleri kurmaca mı?

Black Friday indirimleri kurmaca mı?

Dünyayı kurtarmak için ne yapıyoruz? İşte hepimize düşen görevler

Dünyayı kurtarmak için ne yapıyoruz? İşte hepimize düşen görevler

Kocaeli'de bir binanın temelinde tarihi mezar bulundu

Kocaeli'de bir binanın temelinde tarihi mezar bulundu

Şato tipi evler tartışma konusu oldu

Şato tipi evler tartışma konusu oldu

Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir, neye işarettir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.