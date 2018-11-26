Her kadının dolabında olması gereken 10 parça

Deri ceket: Mevsim geçişlerinde dışarı çıkarken üzerinize alabileceğiniz kurtarıcı parçalardandır. Her kombinde havalı gözükmenizi sağlar. Kullandığınız aksesuarlar ile şık, spor veya havalı bir görünüm kazanmanızı sağlar.

Beyaz t-shirt: Her kombine uyan kurtarıcı bir parçadır. Hem spor hem de şık görünmenizi sağlayan beyaz t-shirt her kadının dolabında olması gereken bir parçadır.

Kot pantolon: Kot pantolon günlük kullanıma uygun bir parçadır. Rahat ve basit bir şekilde kombinlenir. Siyah jean veya kot tercih edebilirsiniz. Topuklu ayakkabılar ve takılar ile resmi gözükmenizi sağlarken, spor ayakkabılar ile de spor gözükmenizi sağlayan bir parçadır.

Düz swetshirt: Rahat ve kullanışlı swetshirtler günlük kullanıma uygundur. Acil dışarı çıkmanız gerektiğinde üzerinize hemen geçirebileceğiniz ve soğuktan korunmanızı sağlayan, spor gözükmenizi sağlayan bir parçadır.

Siyah tayt: Bol kazakların veya boyfriend kot ceketlerin altına giyeceğiniz siyah taytlar kusursuz görünmenizi sağlar. Günlük hayatta kolaylıkla kullanabileceğiniz siyah taytları botlarla veya spor ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz.