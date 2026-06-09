Her kahvaltısına bunu ekledi diyetsiz 55 kilo verdi! İşte genç kadının zayıflama sırrı

Kilo verme hikayesini paylaşan Louise Rodhouse, dönüşümünde etkili olan 5 önemli alışkanlığı anlattı. Louise Rodhouse, kilo sorunlarının çocukluk yıllarında başladığını belirterek, yaşıtlarından daha kilolu olduğunu küçük yaşlarda fark ettiğini söyledi.

Zamanla kilosu nedeniyle özgüven sorunları yaşamaya başladığını anlatan Rodhouse, duygusal durumunu kontrol etmek için sık sık yemeğe yöneldiğini ifade etti.

"Üzgün olduğumda da mutlu olduğumda da yemek yiyordum. Yemek benim için bir rahatlama yöntemiydi. Ancak sonrasında kendimi daha kötü hissediyor ve yeniden yemeye başlıyordum" dedi.

DÖNÜM NOKTASI BİR ALIŞVERİŞTE YAŞANDI

19 yaşında anne olan Rodhouse, hamilelik döneminde hızlı şekilde kilo aldığını söyledi. Kendisini giderek daha mutsuz hissettiğini belirten genç kadın, hayatını değiştirmeye karar verdiği anı şöyle anlattı:

"Bir gün satın aldığım kıyafetin düğmeleri sürekli açılıyordu. O an kendime 'Artık bunu yapmak istemiyorum. Kendimi iyi hissetmeyi hak ediyorum' dedim."

BESLENME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Rodhouse, kilo verme sürecinde sevdiği yiyeceklerden tamamen vazgeçmediğini ancak beslenme düzenini önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi. Eskiden kahvaltıda bisküviyle çay ya da çikolatalı sürülebilir ürünlerle hazırlanmış tostlar tükettiğini belirten genç kadın, artık protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğini ifade etti.

Beslenmesini değiştiren Rodhouse, güne proteinli yulaf ve meyve ile başladığını söyledi. Aynı zamanda sebzelerin günlük beslenmesinin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.

KALORİ TAKİBİ YAPMAYA BAŞLADI

Başarısında etkili olan en önemli adımlardan birinin kalori takibi olduğunu vurgulayan Rodhouse, besin etiketlerini incelemeyi öğrendiğini anlattı. Bu sayede hangi yiyeceklerin daha uzun süre tok tuttuğunu fark ettiğini belirterek, yüksek kalorili atıştırmalıklar yerine daha doyurucu seçeneklere yöneldiğini söyledi.

DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ YAPTI

Kilo verme sürecinin ilk dönemlerinde spor salonunda yürüyüş yaptığını anlatan Rodhouse, özellikle eğimli yürüyüşlerin rutinine dahil olduğunu belirtti. Ayrıca günlük adım sayısını takip etmek için aktivite takip cihazı kullandığını da söyledi.

Yaklaşık 39 kilo verdikten sonra kas kütlesini artırmak istediğini belirten Rodhouse, ağırlık antrenmanlarına yöneldi. Genç kadın, kilo verme sürecinde en büyük katkıyı ağırlık çalışmaları ile günlük hareket miktarını artırmanın sağladığını ifade etti.

Rodhouse, süreç boyunca düzenli olarak fotoğraf çekmenin motivasyonunu korumasına yardımcı olduğunu söyledi. Başlangıçta bu fotoğrafları kimseyle paylaşmayı düşünmediğini belirten genç kadın, bugün geriye dönüp baktığında kat ettiği yolu daha net görebildiğini ifade etti.

"KENDİNİZE ÇOK YÜKLENMEYİN"

Toplamda yaklaşık 55 kilo veren Rodhouse, şu anda hayatının en iyi dönemlerinden birini yaşadığını söylüyor. Kilo vermek isteyenlere tavsiyelerde bulunan genç kadın, değişimin küçük adımlarla başlaması gerektiğini vurguladı. "Her şeyi aynı anda değiştirmeye çalışmayın. Bu çok bunaltıcı olabilir. Günde 30 dakikalık bir yürüyüş bile başlangıç için yeterli olabilir. Küçük ama sürdürülebilir değişiklikler zamanla büyük sonuçlar doğuruyor" dedi.