Her mevsim yapılır: Pirinçli yoğurt çorbası tarifi! İçinizi ısıtacak yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Yoğurt çorbası birçok yemeğe oldukça yakışan ve her mevsim tüketilebilen çorba tarifleri arasında yer alıyor. Sıcacık lezzetiyle içinizi ısıtan yoğurt çorbası nasıl yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Evde yapacağınız pirinçli yoğurt çorbası tarifine bayılacaksınız.
Yoğurt çorbası yediden yetmişe herkesin seveceği lezzetlerden. Bol naneyle hazırlanan bu enfes çorba mis gibi kokusu ve hafif tadıyla gönüllere taht kuruyor. Yoğurt çorbası tarifini herkesin denemesi gerekiyor.
MALZEMELER
2 litre su
6 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı (tepeleme) un
1 adet yumurta
1,5 su bardağı yoğurt
2 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı kuru nane
TARİF
Orta boy bir tencerenin içerisine suyu dökün. İçine pirinçleri ekleyin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
Bir kabın içerisine yoğurt, yumurta ve unu aktarın.
Güzelce çırpın ve içerisinde unun topaklanmamasına özen gösterin.
Ocağın üzerinde pişen pirinçlerin suyundan bir kepçe alıp güzelce yoğurtlu karışıma yedirin. Ardından bu işlemi birkaç kepçe daha ilave ederek gerçekleştirin.
Ocakta pişmekte olan pirinçlerin üzerine yoğurtlu karışımı çok dikkatli bir şekilde, incecik bir ip halinde dökerek bir yandandan da karıştırın.
Bu şekilde tüm yoğurdu ilave ettikten sonra kaynayana kadar güzelce karıştırın. Kuru naneyi ve tuzunu da ilave edin.
Birkaç dakika daha ocakta pişirmeye devam edin. Bu aşamada kıvamı çok yoğunlaşırsa su ilave edebilirsiniz.
Ayrı bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek hafifçe yakın. Servis etmeden önce çorbanızın üzerine gezdirin.
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