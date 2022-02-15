Her molada birini hazırlayın: Öğrenci dostu sandviç tarifleri

Sınav haftalarında ders çalışırken her dakika çok önemli. Yoğun tempoyla ders çalışıp bir de yemek yapmak bazen zor gelebilir. Özellikle öğrenci evlerinde kolay ulaşılabilir malzemelerle hazırlanan pratik sandviçler, çok işlevsel olabilir. İşte tam da bu zamanların kurtarıcı aperatif yiyecekleri olan sandviç tariflerimiz, size kolaylık sağlayabilir. Çeşitli malzemeler ile damak tadınıza uygun ve kolay sandviçler hazırlamak mümkün. Mideniz yavaş yavaş kazınmaya başladığında hazırlayabileceğiniz öğrenci dostu sandviçlere gelin, birlikte bakalım.

SOĞUK SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

1 adet sandviç ekmeği

1 adet domates

1 dilim kaşar peynir

2 yaprak marul

2 dilim salam

1 adet kırmızı soğan

HAZIRLANIŞI

Marul ve domatesi iyice yıkayıp kurulayın.

Domates ve soğanları yuvarlak biçimde kesin.

Sandviç ekmeğini enlemesine kesin ve kaşar dilimini üzerine bırakın.

Marulu peynirin üzerine koyup ardından salamı da yerleştirin.

Sonra soğan ve domates dilimlerini dizin.

Diğer marul yaprağını da ekleyip ekmeğinizi kapatın.

İsteğinize göre tost makinesinde bastırabilirsiniz. Afiyet olsun.

SEBZELİ VE KREM PEYNİRLİ SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

1 adet sandviç ekmeği

1 adet havuç

1 adet salatalık

1 yemek kaşığı krem peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet dereotu

Tuz

HAZIRLANIŞI

Sebzeleri bol suyla yıkayıp ardından kurulayın.

Ekmeğinizi ortadan ikiye bölünecek şekilde kesin.

Dereotunu ince ince kıyın ve krem peynirle iyice karıştırın.

Kestiğinizin ekmeğin üst ve alt tabanına krem peynirli dereotu karışımını iyice sürün.

Havucunuzu rendeleyin ardından tuz ve zeytinyağı ile harmanlayın.

Salatalıkların ister kabuğunu soyup isterseniz soymadan ince şekilde doğrayın.

Havuçları ve salatalığı ekmeğin arasına dizip ekmeği kapatın.

TAVUKLU VE YOĞURTLU SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kase ızgarada veya tavada pişmiş tavuk eti

1 kaşık süzme yoğurt

1 tutam nane

1 adet sandviç ekmeği

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI