Her molada birini hazırlayın: Öğrenci dostu sandviç tarifleri

Sınav haftalarında ders çalışırken her dakika çok önemli. Yoğun tempoyla ders çalışıp bir de yemek yapmak bazen zor gelebilir. Özellikle öğrenci evlerinde kolay ulaşılabilir malzemelerle hazırlanan pratik sandviçler, çok işlevsel olabilir. İşte tam da bu zamanların kurtarıcı aperatif yiyecekleri olan sandviç tariflerimiz, size kolaylık sağlayabilir. Çeşitli malzemeler ile damak tadınıza uygun ve kolay sandviçler hazırlamak mümkün. Mideniz yavaş yavaş kazınmaya başladığında hazırlayabileceğiniz öğrenci dostu sandviçlere gelin, birlikte bakalım.
MALZEMELER
1 adet sandviç ekmeği
1 adet domates
1 dilim kaşar peynir
2 yaprak marul
2 dilim salam
HAZIRLANIŞI
Marul ve domatesi iyice yıkayıp kurulayın.
Domates ve soğanları yuvarlak biçimde kesin.
Sandviç ekmeğini enlemesine kesin ve kaşar dilimini üzerine bırakın.
Marulu peynirin üzerine koyup ardından salamı da yerleştirin.
Sonra soğan ve domates dilimlerini dizin.
Diğer marul yaprağını da ekleyip ekmeğinizi kapatın.
MALZEMELER
1 adet sandviç ekmeği
1 adet havuç
1 adet salatalık
1 yemek kaşığı krem peynir
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet dereotu
HAZIRLANIŞI
Sebzeleri bol suyla yıkayıp ardından kurulayın.
Ekmeğinizi ortadan ikiye bölünecek şekilde kesin.
Dereotunu ince ince kıyın ve krem peynirle iyice karıştırın.
Kestiğinizin ekmeğin üst ve alt tabanına krem peynirli dereotu karışımını iyice sürün.
Havucunuzu rendeleyin ardından tuz ve zeytinyağı ile harmanlayın.
Salatalıkların ister kabuğunu soyup isterseniz soymadan ince şekilde doğrayın.
MALZEMELER
Yarım kase ızgarada veya tavada pişmiş tavuk eti
1 kaşık süzme yoğurt
1 tutam nane
1 adet sandviç ekmeği
Tuz
HAZIRLANIŞI
1 kaşık süzme yoğurt ile bir tutam naneyi karıştırın.
Hazırladığınız karışımı sandviç ekmeğinin arasına sürün ve tavuk parçalarını da ekmeğin içine dizin.
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