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Her molada birini hazırlayın: Öğrenci dostu sandviç tarifleri

15.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı, kolay ama bir o kadar da lezzetli sandviçleri sevmeyen var mı? Sandviçler kimi zaman online ders aralarında hızlıca hazırlayabileceğiniz bir öğün, kimi zaman bir sabah kahvaltısı, kimi zaman ise gece atıştırmalığı olarak tercih ediliyor. Sınavlara çalışırken kahve molası verdiğinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz basit ama lezzetli sandviç tarifleri arasında neler varmış, bir göz atalım!

Her molada birini hazırlayın: Öğrenci dostu sandviç tarifleri

Sınav haftalarında ders çalışırken her dakika çok önemli. Yoğun tempoyla ders çalışıp bir de yemek yapmak bazen zor gelebilir. Özellikle öğrenci evlerinde kolay ulaşılabilir malzemelerle hazırlanan pratik sandviçler, çok işlevsel olabilir. İşte tam da bu zamanların kurtarıcı aperatif yiyecekleri olan sandviç tariflerimiz, size kolaylık sağlayabilir. Çeşitli malzemeler ile damak tadınıza uygun ve kolay sandviçler hazırlamak mümkün. Mideniz yavaş yavaş kazınmaya başladığında hazırlayabileceğiniz öğrenci dostu sandviçlere gelin, birlikte bakalım.

SOĞUK SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet sandviç ekmeği

  • 1 adet domates

  • 1 dilim kaşar peynir

  • 2 yaprak marul

  • 2 dilim salam

  • 1 adet kırmızı soğan

HAZIRLANIŞI

  • Marul ve domatesi iyice yıkayıp kurulayın.

  • Domates ve soğanları yuvarlak biçimde kesin.

  • Sandviç ekmeğini enlemesine kesin ve kaşar dilimini üzerine bırakın.

  • Marulu peynirin üzerine koyup ardından salamı da yerleştirin.

  • Sonra soğan ve domates dilimlerini dizin.

  • Diğer marul yaprağını da ekleyip ekmeğinizi kapatın.

  • İsteğinize göre tost makinesinde bastırabilirsiniz. Afiyet olsun.

SEBZELİ VE KREM PEYNİRLİ SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet sandviç ekmeği

  • 1 adet havuç

  • 1 adet salatalık

  • 1 yemek kaşığı krem peynir

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım demet dereotu

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Sebzeleri bol suyla yıkayıp ardından kurulayın.

  • Ekmeğinizi ortadan ikiye bölünecek şekilde kesin.

  • Dereotunu ince ince kıyın ve krem peynirle iyice karıştırın.

  • Kestiğinizin ekmeğin üst ve alt tabanına krem peynirli dereotu karışımını iyice sürün.

  • Havucunuzu rendeleyin ardından tuz ve zeytinyağı ile harmanlayın.

  • Salatalıkların ister kabuğunu soyup isterseniz soymadan ince şekilde doğrayın.

  • Havuçları ve salatalığı ekmeğin arasına dizip ekmeği kapatın.

TAVUKLU VE YOĞURTLU SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kase ızgarada veya tavada pişmiş tavuk eti

  • 1 kaşık süzme yoğurt

  • 1 tutam nane

  • 1 adet sandviç ekmeği

  • Tuz

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • 1 kaşık süzme yoğurt ile bir tutam naneyi karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı sandviç ekmeğinin arasına sürün ve tavuk parçalarını da ekmeğin içine dizin.

  • Tuz ve karabiber ile sandviçinize son dokunuşları yapın. Afiyet olsun.
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