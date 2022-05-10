YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

10.05.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerde en çok vakit geçirilen alanlardan biri şüphesiz mutfaklar. Mutfakta zaman geçirmek epey keyif verici olsa da hayatın yoğun dönemlerinde mutfakta harcamak için yeterince zamanınız olmayabilir. Bu gibi koşuşturmalı dönemlerinizde eliniz ayağınız olacak, lezzetten ödün vermeden zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak 8 farklı mutfak ürününün detaylarını yazımızda bulabilirsiniz. Peki, mutfağınızın demirbaşı olacak ürünler ile tanışmaya ne dersiniz?

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Fonksiyonellik sunan mutfak ürünlerinin çeşitliliği her geçen gün artıyor. Teknoloji sayesinde gelişen bu ürünler, mutfak işlerini kolaylaştırıyor ve manuel ürünlerden çok daha iyi sonuçlar vadediyor. Peki, siz mutfağınızın demirbaşı olmaya aday birbirinden pratik ve marifetli mutfak ürünleriyle tanışmaya hazır mısınız? Öyleyse sizin için hazırladığımız listeyi bir an önce incelemelisiniz!

1. En işlevsel mutfak ürünü: Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

"Filtre kahveyi ayrı, Türk kahvesini ayrı severim." diyorsanız doğru yerdesiniz! Karaca Hatır Plus 2 In 1, tek bir üründe hem filtre kahve hem Türk kahvesi hazırlama fonksiyonlarına sahip. Kalabalık misafirler için de epey ideal olan bu çift özellikli kahve makinesi tek seferde 5 bardak filtre kahve ve 5 fincan Türk kahvesi yapabiliyor. Zamandan tasarruf ettirirken lezzetten ödün vermeyen Karaca Hatır Plus, aynı zamanda paslanmaz çelik filtreye sahip olmasıyla muadilleri arasında öne çıkıyor. Siz de 40 yıllık gönül bağlarınızı bol köpükle inşa etmek isterseniz Karaca Hatır Plus'ı tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Evlerin en hamarat yardımcısı: Vestel Tarçın Siyah Stand Mikser

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Vestel Stand Mikser'in 3 farklı ucuyla ister karıştırma ister yoğurma işlemi yapabilirsiniz. Mikserin uçlarını kullanımdan sonra kolayca çıkarabilir, bulaşık makinesinde yıkayarak zamandan ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Vestel Stand Mikser'in kaymaz tabanı ve 10 farklı hız kademesi ile sabit ve kolay bir kullanım deneyimine sahip olabilirsiniz. Vestel Stand Mikser'in 1000 watt motor gücü sayesinde en yoğun malzemeli tarifleri bile kolaylıkla ve hızla hazırlayabilirsiniz. Mikserle birbirinden lezzetli hamur işleri ve yemekler yapabileceğiniz gibi ürünün şık ve minimal tasarımıyla mutfağınızda estetik bir görüntü de oluşturabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. İşini göz kararına bırakmayanlar için: Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Aldığı kadar un, göz kararı tuz ölçüleriyle verilen tariflerden sıkıldıysanız; yemeklerinizi tam ölçüyle yapmak, en iyi ve en lezzetli sonuçları almak istiyorsanız mutfak terazisi tam size göre. Bu dijital teraziyle 1 gramdan 5 kilograma kadar ağırlık ölçümü yapabilmenin yanı sıra sıvıların hacmini de ölçebilirsiniz. 2 dakikadan sonra otomatik olarak kapanan LCD ekranı ve düşük pil göstergesi ile kullananların beğenisini kazanan dijital tartı sayesinde yabancı tarifler için de birim dönüşümleri yapabilirsiniz. Bluefox Dijital Tartı ile diyet yemeklerinizin ağırlıklarını ölçebilir ve diyetinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca ürünü küçük boyutu sayesinde mutfağınızda az yer kaplayacak şekilde saklayabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Hızlı ve pratik çay keyfi: Korkmaz Demtez Inox Elektrikli Çaydanlık

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Hem çaycı hem su ısıtıcı olarak kullanabileceğiniz Korkmaz Elektrikli Çaydanlık ile mutfaktaki işlerinizi kolaylaştırabilir, zamandan kazanabilirsiniz. İsterseniz misafirleriniz için hızlıca çay hazırlayabilir isterseniz yemeklerde kullanmak üzere su ısıtabilirsiniz. 2,8 litre hacimli çaydanlık haznesi olan Korkmaz Çaydanlık'la demleme işleminden sonra çayı sabit sıcaklıkta, her an içilmeye hazır şekilde muhafaza edebilir ve sıcacık sohbetlerinizde ikram edebilirsiniz. Ayrıca paslanmaz çelikten üretilen çaydanlığı uzun yıllar kullanabilir, dilediğinizde kolayca temizleyebilirsiniz. Böylece pratik bir şekilde çay demlemenin keyfini uzun yıllar boyunca yaşayabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Hem şık hem sağlıklı: Karaca Bio Diamond Pro Tencere Seti

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Piyasa sürüldüğü günden beri kullananların beğenisini kazanan Karaca Bio Diamond Pro Tencere Seti; 3 tencere, 3 tencere kapağı ve 1 tava olmak üzere 7 parçadan oluşuyor. Şeflerin tercih ettiği bu seriyle siz de kendi mutfağınızın şefi olabilirsiniz. Doğanın en dayanıklı maddesi olan gerçek elmas kristallerinden üretilen tencere seti, yanmaz yapışmaz özelliğiyle de epey kullanışlı. 300.000 adet gerçek elmas kristali içeren Diamond Tencere Seti'nin bakırdan 4 kat daha iyi ısı iletici oluşu sayesinde yemeklerinizin daha dengeli ve lezzetli biçimde pişmesini sağlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Her an pratiklik isteyenlere: Kiwi 4806 Pilli LED Işıklı Baharat Öğütücü

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Hayatın her alanında olduğu gibi mutfakta da pratiklikten vazgeçemiyorsanız bu baharat öğütücü tam sizlik! LED ışığı ve minimal dizaynıyla mutfaklara şık bir görünüm katmasının yanı sıra epey işlevsel olan baharat öğütücü, kullananların en çok tercih ettiği elektronik mutfak ürünlerinden biri. Tuz, karabiber, sumak ve diğer taneli baharatları bu öğütücüyle kolaylıkla parçalayabilirsiniz. 4 adet kalem pille çalışan baharat öğütücüde, öğütme işlemini bir tuşa basarak saniyeler içinde zahmetsizce yapabilirsiniz. Kiwi Baharat Öğütücü'den birkaç adet alarak taneli baharatlarınızı içerisinde muhafaza edebilir ve baharat öğütücüyü her defasında boşaltıp doldurmakla uğraşmadan kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Az yağ, az bulaşık, çok lezzet: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Philips Airfryer Fritöz ile yemeklerinizi %90 az yağ ile hazırlayarak daha sağlıklı hâle getirmeniz mümkün. Telefonunuza indirebileceğiniz NutriU uygulamasıyla 200'den fazla airfryer tarifine erişebilir ve sofranızda çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Rapid air teknolojisiyle kızartma yapabilir ve bu az yağlı yemeği sevdiklerinize gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz. Ayrıca ürünün güvenlikli tasarımı sayesinde airfryer aktif olarak çalışırken kapağını açarak yiyeceklerin pişme seviyesini kontrol edebilirsiniz. Çıkabilen bütün parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilen airfryer ile az zamanda lezzetli yemekler hazırlayabilir, yemekten sonra bütün mutfağı dakikalar içinde toplayabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Kolay ve zahmetsiz tarifler: Arzum Ar1032 Shake'N Take Kişisel Blender

Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Arzum Kişisel Blender sayesinde seçtiğiniz meyve ve sebzeler ile lezzetli ve sağlıklı içecekler hazırlayabilirsiniz. İçecekleri isterseniz hemen tüketebilir isterseniz 400 ya da 570 mililitrelik şişeler ile işe, okula, geziye veya spora giderken yanınızda götürebilirsiniz. İçeceklerinizi en taze şekilde hazırlayıp tüketebileceğiniz şişeleri damlamayı önleyen kulplu kapağı sayesinde oldukça kolay şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca kablosuz kullanımı sayesinde elektriğe ihtiyaç duymaksızın istediğiniz her an içeceklerinizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz ürünün candy, siyah, kırmızı ve misty renk seçeneklerinden zevkinize uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık havadaki yemeklerinize eşlik edecek şık yemek takımlarıAçık havadaki yemeklerinize eşlik edecek şık yemek takımları
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

İyilik dizisi Neslihan'ın giydiği çok beğenilen beyaz elbiseye 300 TL altı alternatif öneriler

İyilik dizisi Neslihan'ın giydiği çok beğenilen beyaz elbiseye 300 TL altı alternatif öneriler

Gonca Vuslateri'nin Japon kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Gonca Vuslateri'nin Japon kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Yılların eskitemediği süpürge! Temizlik hızınızı ikiye katlayacak

Yılların eskitemediği süpürge! Temizlik hızınızı ikiye katlayacak

Beş yıldız almış yaz modasına uygun kıyafet ve takı önerileri

Beş yıldız almış yaz modasına uygun kıyafet ve takı önerileri

Yaklaşan yaz için arabanızda bulunduğuna her seferinde sevineceğiniz ürünler

Yaklaşan yaz için arabanızda bulunduğuna her seferinde sevineceğiniz ürünler

200 TL altı fiyatları ile gönlünüzü fethedecek ev eşyaları

200 TL altı fiyatları ile gönlünüzü fethedecek ev eşyaları

Tümünü Gör
200 TL altı fiyatları ile gönlünüzü fethedecek ev eşyaları

200 TL altı fiyatları ile gönlünüzü fethedecek ev eşyaları

Hem plajda hem evde giyilecek ortopedik terlik önerileri

Hem plajda hem evde giyilecek ortopedik terlik önerileri

Yasmin Erbil'in çok konuşulan transparan mini elbisesini beğenenler için alternatif öneriler

Yasmin Erbil'in çok konuşulan transparan mini elbisesini beğenenler için alternatif öneriler

Hem sağlam hem kullanışlı 500 TL altı oyuncu ekipmanları

Hem sağlam hem kullanışlı 500 TL altı oyuncu ekipmanları

Deniz yerine havuz tercih edenlere yüzmeye yardımcı ürünler

Deniz yerine havuz tercih edenlere yüzmeye yardımcı ürünler

Evcil hayvanı olanların ihtiyacı olacak ürünler

Evcil hayvanı olanların ihtiyacı olacak ürünler

Tümünü Gör
Evcil hayvanı olanların ihtiyacı olacak ürünler

Evcil hayvanı olanların ihtiyacı olacak ürünler

Bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Koltuğunun şeklini değiştirmek isteyenler için koltuk örtüleri

Koltuğunun şeklini değiştirmek isteyenler için koltuk örtüleri

Fiziksel ve ruhsal rahatlama isteyenlere en iyi yoga matları

Fiziksel ve ruhsal rahatlama isteyenlere en iyi yoga matları

Araba sevdalılarına en havalı araba anahtarlığı önerileri

Araba sevdalılarına en havalı araba anahtarlığı önerileri

Dekoru tamamlayıcı en iyi duvar saati çeşitleri

Dekoru tamamlayıcı en iyi duvar saati çeşitleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

İyilik dizisi Neslihan'ın giydiği çok beğenilen beyaz elbiseye 300 TL altı alternatif öneriler

İyilik dizisi Neslihan'ın giydiği çok beğenilen beyaz elbiseye 300 TL altı alternatif öneriler

Gonca Vuslateri'nin Japon kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Gonca Vuslateri'nin Japon kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Yılların eskitemediği süpürge! Temizlik hızınızı ikiye katlayacak

Yılların eskitemediği süpürge! Temizlik hızınızı ikiye katlayacak

Beş yıldız almış yaz modasına uygun kıyafet ve takı önerileri

Beş yıldız almış yaz modasına uygun kıyafet ve takı önerileri

Yaklaşan yaz için arabanızda bulunduğuna her seferinde sevineceğiniz ürünler

Yaklaşan yaz için arabanızda bulunduğuna her seferinde sevineceğiniz ürünler

200 TL altı fiyatları ile gönlünüzü fethedecek ev eşyaları

200 TL altı fiyatları ile gönlünüzü fethedecek ev eşyaları

Tümünü Gör
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.