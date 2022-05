Her mutfakta kesinlikle olması gereken demirbaş mutfak ürünü önerileri

Fonksiyonellik sunan mutfak ürünlerinin çeşitliliği her geçen gün artıyor. Teknoloji sayesinde gelişen bu ürünler, mutfak işlerini kolaylaştırıyor ve manuel ürünlerden çok daha iyi sonuçlar vadediyor. Peki, siz mutfağınızın demirbaşı olmaya aday birbirinden pratik ve marifetli mutfak ürünleriyle tanışmaya hazır mısınız? Öyleyse sizin için hazırladığımız listeyi bir an önce incelemelisiniz!

1. En işlevsel mutfak ürünü: Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi

"Filtre kahveyi ayrı, Türk kahvesini ayrı severim." diyorsanız doğru yerdesiniz! Karaca Hatır Plus 2 In 1, tek bir üründe hem filtre kahve hem Türk kahvesi hazırlama fonksiyonlarına sahip. Kalabalık misafirler için de epey ideal olan bu çift özellikli kahve makinesi tek seferde 5 bardak filtre kahve ve 5 fincan Türk kahvesi yapabiliyor. Zamandan tasarruf ettirirken lezzetten ödün vermeyen Karaca Hatır Plus, aynı zamanda paslanmaz çelik filtreye sahip olmasıyla muadilleri arasında öne çıkıyor. Siz de 40 yıllık gönül bağlarınızı bol köpükle inşa etmek isterseniz Karaca Hatır Plus'ı tercih edebilirsiniz.

2. Evlerin en hamarat yardımcısı: Vestel Tarçın Siyah Stand Mikser

Vestel Stand Mikser'in 3 farklı ucuyla ister karıştırma ister yoğurma işlemi yapabilirsiniz. Mikserin uçlarını kullanımdan sonra kolayca çıkarabilir, bulaşık makinesinde yıkayarak zamandan ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Vestel Stand Mikser'in kaymaz tabanı ve 10 farklı hız kademesi ile sabit ve kolay bir kullanım deneyimine sahip olabilirsiniz. Vestel Stand Mikser'in 1000 watt motor gücü sayesinde en yoğun malzemeli tarifleri bile kolaylıkla ve hızla hazırlayabilirsiniz. Mikserle birbirinden lezzetli hamur işleri ve yemekler yapabileceğiniz gibi ürünün şık ve minimal tasarımıyla mutfağınızda estetik bir görüntü de oluşturabilirsiniz.

3. İşini göz kararına bırakmayanlar için: Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Aldığı kadar un, göz kararı tuz ölçüleriyle verilen tariflerden sıkıldıysanız; yemeklerinizi tam ölçüyle yapmak, en iyi ve en lezzetli sonuçları almak istiyorsanız mutfak terazisi tam size göre. Bu dijital teraziyle 1 gramdan 5 kilograma kadar ağırlık ölçümü yapabilmenin yanı sıra sıvıların hacmini de ölçebilirsiniz. 2 dakikadan sonra otomatik olarak kapanan LCD ekranı ve düşük pil göstergesi ile kullananların beğenisini kazanan dijital tartı sayesinde yabancı tarifler için de birim dönüşümleri yapabilirsiniz. Bluefox Dijital Tartı ile diyet yemeklerinizin ağırlıklarını ölçebilir ve diyetinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca ürünü küçük boyutu sayesinde mutfağınızda az yer kaplayacak şekilde saklayabilirsiniz.

4. Hızlı ve pratik çay keyfi: Korkmaz Demtez Inox Elektrikli Çaydanlık

Hem çaycı hem su ısıtıcı olarak kullanabileceğiniz Korkmaz Elektrikli Çaydanlık ile mutfaktaki işlerinizi kolaylaştırabilir, zamandan kazanabilirsiniz. İsterseniz misafirleriniz için hızlıca çay hazırlayabilir isterseniz yemeklerde kullanmak üzere su ısıtabilirsiniz. 2,8 litre hacimli çaydanlık haznesi olan Korkmaz Çaydanlık'la demleme işleminden sonra çayı sabit sıcaklıkta, her an içilmeye hazır şekilde muhafaza edebilir ve sıcacık sohbetlerinizde ikram edebilirsiniz. Ayrıca paslanmaz çelikten üretilen çaydanlığı uzun yıllar kullanabilir, dilediğinizde kolayca temizleyebilirsiniz. Böylece pratik bir şekilde çay demlemenin keyfini uzun yıllar boyunca yaşayabilirsiniz.

5. Hem şık hem sağlıklı: Karaca Bio Diamond Pro Tencere Seti

Piyasa sürüldüğü günden beri kullananların beğenisini kazanan Karaca Bio Diamond Pro Tencere Seti; 3 tencere, 3 tencere kapağı ve 1 tava olmak üzere 7 parçadan oluşuyor. Şeflerin tercih ettiği bu seriyle siz de kendi mutfağınızın şefi olabilirsiniz. Doğanın en dayanıklı maddesi olan gerçek elmas kristallerinden üretilen tencere seti, yanmaz yapışmaz özelliğiyle de epey kullanışlı. 300.000 adet gerçek elmas kristali içeren Diamond Tencere Seti'nin bakırdan 4 kat daha iyi ısı iletici oluşu sayesinde yemeklerinizin daha dengeli ve lezzetli biçimde pişmesini sağlayabilirsiniz.

6. Her an pratiklik isteyenlere: Kiwi 4806 Pilli LED Işıklı Baharat Öğütücü

Hayatın her alanında olduğu gibi mutfakta da pratiklikten vazgeçemiyorsanız bu baharat öğütücü tam sizlik! LED ışığı ve minimal dizaynıyla mutfaklara şık bir görünüm katmasının yanı sıra epey işlevsel olan baharat öğütücü, kullananların en çok tercih ettiği elektronik mutfak ürünlerinden biri. Tuz, karabiber, sumak ve diğer taneli baharatları bu öğütücüyle kolaylıkla parçalayabilirsiniz. 4 adet kalem pille çalışan baharat öğütücüde, öğütme işlemini bir tuşa basarak saniyeler içinde zahmetsizce yapabilirsiniz. Kiwi Baharat Öğütücü'den birkaç adet alarak taneli baharatlarınızı içerisinde muhafaza edebilir ve baharat öğütücüyü her defasında boşaltıp doldurmakla uğraşmadan kullanabilirsiniz.

7. Az yağ, az bulaşık, çok lezzet: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Philips Airfryer Fritöz ile yemeklerinizi %90 az yağ ile hazırlayarak daha sağlıklı hâle getirmeniz mümkün. Telefonunuza indirebileceğiniz NutriU uygulamasıyla 200'den fazla airfryer tarifine erişebilir ve sofranızda çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Rapid air teknolojisiyle kızartma yapabilir ve bu az yağlı yemeği sevdiklerinize gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz. Ayrıca ürünün güvenlikli tasarımı sayesinde airfryer aktif olarak çalışırken kapağını açarak yiyeceklerin pişme seviyesini kontrol edebilirsiniz. Çıkabilen bütün parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilen airfryer ile az zamanda lezzetli yemekler hazırlayabilir, yemekten sonra bütün mutfağı dakikalar içinde toplayabilirsiniz.

8. Kolay ve zahmetsiz tarifler: Arzum Ar1032 Shake'N Take Kişisel Blender

Arzum Kişisel Blender sayesinde seçtiğiniz meyve ve sebzeler ile lezzetli ve sağlıklı içecekler hazırlayabilirsiniz. İçecekleri isterseniz hemen tüketebilir isterseniz 400 ya da 570 mililitrelik şişeler ile işe, okula, geziye veya spora giderken yanınızda götürebilirsiniz. İçeceklerinizi en taze şekilde hazırlayıp tüketebileceğiniz şişeleri damlamayı önleyen kulplu kapağı sayesinde oldukça kolay şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca kablosuz kullanımı sayesinde elektriğe ihtiyaç duymaksızın istediğiniz her an içeceklerinizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz ürünün candy, siyah, kırmızı ve misty renk seçeneklerinden zevkinize uygun olanı tercih edebilirsiniz.