"Her okuduğum evlenir" diyen 115 yaşındaki Fatma Teyze gündem oldu: 75 yıldır cinler benimle

115 yaşındaki Fatma Demir’in bir YouTube röportajında dile getirdiği sözler sosyal medyada dikkat çekti. “75 yıldır cinlerle yaşıyorum” diyen Demir’in yaşamı, hem uzun ömrü hem de anlattıklarıyla dikkat çekti.

Gökçen Kökden

30 yaşından bu yana insanlara şifa dağıttığını iddia eden Fatma Demir, “arkadaşlarım” dediği cinler ile bağ kurduğunu iddia ediyor. Demir’e göre bu varlıklar 75 yıldır onunla birlikte ve bugün sadece Yusuf ve Emin isimli "iyi niyetli" cinler olanlar yanında kalmış durumda.

Kendi ifadesine göre bu “yardımcılar” onu namaza kaldırıyor, zaman zaman omzuna dokunarak iletişim kuruyor ve kimin için dua etmesi gerektiğini söylüyor. Demir, yıllardır bu yönlendirmelerle insanlara destek olduğunu iddia ediyor.

Şifacılık iddiaları ise yalnızca sağlıkla sınırlı değil. “Her okuduğum evlenir, işe giremeyen işe girer” diyen Demir, dualarının ardından birçok kişinin hayatında değişim yaşandığını ileri sürüyor.

Evlenemeyenlerin kısmetinin açıldığını, iş bulamayanların iş sahibi olduğunu ve sağlık sorunları yaşayanların rahatladığını söyleyen Demir, bu süreçte yüzlerce kişiye yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Ancak bu anlatılanlar bilimsel bir temelden çok, halk arasında yaygın olan “el verme” ve geleneksel şifacılık inançlarıyla ilişkilendiriliyor.

Öte yandan Fatma Demir’in 115 yaşındaki fiziksel durumu da en az anlattıkları kadar dikkat çekiyor. Bu yaşına rağmen görme ve işitme yetilerini büyük ölçüde koruması, onu farklı kılan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Demir, bu durumu ilahi bir lütuf olarak yorumlasa da günlük alışkanlıkları uzun yaşamın ipuçlarını da barındırıyor. Hayatı boyunca işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu, sade beslendiğini ve şeker ile tuzu neredeyse hiç tüketmediğini ifade ediyor. Sofrasında genellikle peynir, zeytin ve kurutulmuş gıdaların yer aldığını söylüyor.

115 yıllık yaşamı ve anlattıklarıyla Fatma Demir, hem dikkat çeken bir hayat hikayesi sunuyor hem de pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor.

Kaynak: Yenişafak

