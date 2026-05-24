Gece sokaklar bu bitkiyle aydınlanacak

Fantastik film kategorisinin başyapıtlarından Avatar'ı duymayan kalmamıştır. Evrenin Ruhlar Ağacı olan ışık saçan bitkiyi hatırladınız mı? Işık saçan bitkiler gerçeğe dönüşüyor! Çinli araştırmacıların geliştirdiği genetik müdahaleli bitkiler, geceleri elektrik kullanmadan ışık yayarak bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ateş böcekleri ve ışık saçan mantarlardan ilham alınarak tasarlanan bu canlı sistem, turizmden şehir merkezine kadar birçok alanda kullanılmaya hazırlanıyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Çinli araştırmacılar, bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştüren sıra dışı bir çalışmayla gündemde. Genetik müdahale teknolojileriyle geliştirilen özel bitkilerin, geceleri kendi kendine ışık yayabildiği açıklandı. Elektrik tüketmeden parlayabilen bu canlı bitkilerin, gelecekte şehir aydınlatmasından turizme kadar birçok alanda kullanılabileceği konuşuluyor.

ATEŞ BÖCEKLERİNDEN İLHAM ALDILAR

Projeyi geliştiren Magicpen Bio, biyolüminesans özelliği taşıyan ateş böcekleri ve ışık saçan mantarlardan elde edilen genetik kodları bitki hücrelerine entegre etti. Yapılan çalışmalar sonucunda orkide, ayçiçeği ve krizantem dahil 20’den fazla bitki türü gece boyunca hafif bir ışık yayabilecek hale getirildi.

Pekin’de gerçekleştirilen Zhongguancun Forumunda sergilenen bitkiler, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği projeler arasında yer aldı.

ŞEHİRLERDE KULLANILMAYAHAZIRLANIYOR

Şirketin kurucusu Dr. Li Renhan’a göre geliştirilen sistemin en dikkat çekici yanı, hiçbir enerji altyapısına ihtiyaç duymaması. Bitkiler yalnızca su ve temel besinlerle yaşamını sürdürürken aynı zamanda çevresine loş ve doğal bir ışık yayıyor.

Uzmanlar bu teknolojinin özellikle enerji tüketimini azaltabilecek alternatif çözümler arasında değerlendirildiğini belirtiyor.

Şirket, biyolojik ışık teknolojisini ilk etapta turizm ve gece yaşamı konseptlerinde kullanmayı hedefliyor. Özellikle dağ yamaçları, vadiler ve büyük park alanlarında oluşturulacak “ışıklı bitki manzaralarının” yeni nesil turistik cazibe merkezlerine dönüşebileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, ilerleyen yıllarda bu sistemlerin kent peyzajında aktif rol oynayabileceğini ve şehirlerin geceleri çok daha farklı bir görünüme kavuşabileceğini düşünüyor.

