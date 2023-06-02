Her sabah 5.30'da kalkıyor! Burcu Esmersoy sıkı kalça için bakın ne yapıyor

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bozmuştu.

Evlenmek için gün sayan Burcu Esmersoy sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak sıkı kalçaları için squat yaptığı anları paylaşan model ve sunucu her sabah 5.30'da uyanıyor.

TEK ÖĞÜN BESLENİYOR

Sporu aksatmayan Burcu Esmersoy haftanın 5 günü spor yapıp diyetini de aksatmayan bir isim.

"Su içsem yarıyor" diyen Esmersoy mümkün olmadıkça mutfağını da boş bırakan bir isim. Esmersoy, tek öğün beslenme yöntemini uyguladığını da açıklamıştı.



