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Her sabah 5.30'da kalkıyor! Burcu Esmersoy sıkı kalça için bakın ne yapıyor

02.06.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Burcu Esmersoy fit fiziğiyle de dikkat çekiyor. Formunu korumak için diyeti ve sporu bırakmayan güzel isim sıkı kalçalar için ise her sabah 5.30'da uyanıyor. İşte Esmersoy'un spor paylaşımı...

Her sabah 5.30'da kalkıyor! Burcu Esmersoy sıkı kalça için bakın ne yapıyor

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bozmuştu.

Evlenmek için gün sayan Burcu Esmersoy sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak sıkı kalçaları için squat yaptığı anları paylaşan model ve sunucu her sabah 5.30'da uyanıyor.

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TEK ÖĞÜN BESLENİYOR

Sporu aksatmayan Burcu Esmersoy haftanın 5 günü spor yapıp diyetini de aksatmayan bir isim.

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"Su içsem yarıyor" diyen Esmersoy mümkün olmadıkça mutfağını da boş bırakan bir isim. Esmersoy, tek öğün beslenme yöntemini uyguladığını da açıklamıştı.


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Burcu Esmersoy sosyal medya

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