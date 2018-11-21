Her sabah Atatürk'ü öpüyor!

Çorum'daki İsmail Kakaç İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Alkaç'ın, babaannesiyle geldiği okulun bahçesinde, sınıfa girmeden Atatürk büstünü öptüğünü ve el salladığını gören idareciler, küçük kızı tebrik etti. Zeynep'in her sabah büstü öpüp, el salladıktan sonra sınıfa girdiğini öğrenen idareciler, güvenlik kameralarının kayıtlarına baktı.

İdarecilerin izlerken duygulandığı görüntülerde; küçük kızın, her sabah okul bahçesindeki Atatürk büstünü öpüp, el salladıktan sonra sınıfına gittiği anlar yer alıyor. Görüntülerde Zeynep'in, Atatürk büstüne koşarak, önce öptüğü sonra da el sallayıp, sınıfına doğru gittiği görülüyor. Okul idarecileri, küçük kıza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgisi ve saygısı dolayısıyla Atatürk konulu kitaplar hediye etti.

"ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYORUM"



Aldığı hediyelerle çok mutlu olduğunu dile getiren Zeynep Alkaç, "Atatürk bize bayrağımızı, cumhuriyetimizi ve bayramlarımızı bıraktı. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

Zeynep'in annesi Şirin Alkaç ise "Okula başladığı ilk günden itibaren kızım, derse girmeden önce Atatürk'e gidip, onu öptükten sonra derse giriyor. Atatürk sevgisiyle büyüdü. Bize hep 'Anne ben Atatürk'ü çok seviyorum, o bizi düşmanlardan kurtardı' diye anlatıyor" dedi.