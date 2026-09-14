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Yapay zekaya sorunca ortaya çıktı: 10 yıldır evinde bomba saklıyormuş

İngiltere'de 61 yaşındaki Stanley Green, yaklaşık 10 yıl önce metal dedektörüyle arama yaparken bulduğu 15 santimetrelik metal parçayı evinin kış bahçesinde sakladı. Uzun sürenin ardından geçtiğimiz günlerde gizemli cismi yapay zekaya sormaya karar verdi. Aldığı yanıt ise büyük bir paniğe neden oldu.

Yapay zekaya sorunca ortaya çıktı: 10 yıldır evinde bomba saklıyormuş
Çiğdem Berfin Sevinç

Kent bölgesindeki Kemsley'de yaşayan Green, metal parçayı yıllar önce toprağın altında buldu. Kısa süre sonra kalp krizi geçiren 61 yaşındaki adam, sağlık sorunları nedeniyle bulduğu cisme fazla önem vermedi ve onu evinin salonunun yanında bulunan kış bahçesinde bir rafa koydu.

22 torun sahibi Green, geçtiğimiz pazartesi günü metal parçanın ne olduğunu öğrenmek için yapay zekaya başvurdu.

Yapay zekaya sorunca ortaya çıktı: 10 yıldır evinde bomba saklıyormuş 1

YAPAY ZEKA "DOKUNMA" DİYE UYARDI

Yapay zeka destekli uygulama, Green'in elindeki cismin Alman yapımı bir yangın bombası olabileceğini belirledi. Uygulama aynı zamanda kritik bir uyarı vererek bombaya dokunmamasını ve hemen acil servisleri aramasını söyledi.

Green, cismin bomba olduğunu bilmediğini belirterek, "Onu eritip kurşuna dönüştürmeyi düşünüyordum. Önce araştırdığım için çok mutluyum" dedi.

Green, oğluyla konuştuktan sonra saat 13.50 sıralarında polisi aradı. Yaklaşık yarım saat sonra eve gelen ekipler, cismin tehlikeli olabileceğini değerlendirerek Green, eşi ve oğlunun yanı sıra komşuların da evlerini terk etmesini istedi.

Kısa süre sonra bomba imha ekipleri bölgeye geldi.

Yapay zekaya sorunca ortaya çıktı: 10 yıldır evinde bomba saklıyormuş 2

KOMŞULAR ÖNCE ŞAKA SANDI

Olay sırasında çevrede yaşayan komşular ise yaşananları ilk başta ciddiye almadı. İnsan kaynakları alanında çalışan Nyasha, postaneye giderken yolda polis ekiplerini gördüğünü, yaklaşık 40 dakika sonra döndüğünde ekiplerin hâlâ bölgede olduğunu söyledi.

Nyasha, "İnsanların güldüğünü ve bir çocuğun atıştırmalık yediğini görünce çok ciddi bir şey olmadığını düşündüm. Sonra Stanley bana ne olduğunu anlattı. Bomba imha yazılı araç gelene kadar olayın boyutunu tam olarak anlayamadım" diye konuştu.

Bir diğer komşu Marni Cockwell ise Green'in kendisine bombayı bulduğunu söylediğinde buna inanmadığını belirtti. İki çocuk annesi Cockwell, kısa süre sonra polisin kapılarını çalarak kendilerinden evi terk etmelerini istediğini anlattı.

Cockwell, "İki yaşından küçük iki çocuğumla burada oturuyorum. Sonradan düşününce daha da korkutucu. Yıllarca bu kadar tehlikeli bir şeyin yanında yaşadığımızı bilmemek inanılmaz. Evlerin havaya uçtuğuna dair bir haber değil de böyle bir haber okuduğumuz için çok şanslıyız" dedi.

Yapay zekaya sorunca ortaya çıktı: 10 yıldır evinde bomba saklıyormuş 3

BOMBA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE PATLATILDI

Bomba, evden çıkarıldıktan sonra İngiliz Ordusu'na bağlı 621 Squadron ekipleri tarafından yakındaki bir araziye götürüldü. Ekipler, yaklaşık dört dakika uzaklıktaki Bramblefield Lane yakınlarında bulunan tarlada bombayı kontrollü şekilde patlattı.

Olay sırasında bölgede yaşayan bir başka komşu ise yaklaşık 17.30 sıralarında iki büyük patlama sesi duyduğunu söyledi.

Komşu, "İkinci patlama çok daha gürültülüydü. Muhtemelen bombanın patladığı andı. Oldukça heyecan vericiydi ama aynı zamanda çok tuhaftı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka bomba demir metal
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