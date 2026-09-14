iOS 27 bugün yayınlanıyor! Saat kaçta gelecek, hangi iPhone'lar alacak? İşte iOS 27 özellikleri

Apple'ın WWDC 2026'da tanıttığı ve geçtiğimiz hafta düzenlenen iPhone etkinliğinde çıkış tarihi açıklanan iOS 27, bugün yani 14 Eylül 2026 Pazartesi günü kullanıma sunulacak.

Apple'ın Türkiye'deki resmi iOS 27 sayfasında da yeni işletim sistemi için “iOS 27, 14 Eylül'de sizinle” ifadesi yer alıyor.

Yeni güncelleme iPhone'lara tasarım ve performans iyileştirmelerinden Apple Intelligence özelliklerine, daha hızlı AirDrop'tan yeni ebeveyn denetimlerine kadar çok sayıda yenilik getiriyor.

IOS 27 SAAT KAÇTA GELECEK?

Apple, iOS 27'nin 14 Eylül'de yayınlanacağını resmi olarak açıkladı ancak Türkiye için kesin bir yayın saati paylaşmadı.

MacRumors'a göre iOS 27'nin Apple'ın geleneksel yazılım yayın takvimine paralel olarak yaklaşık 10.00 Pasifik Saati'nde kullanıma sunulması bekleniyor. Bu saat Türkiye'de yaklaşık 20.00'ye karşılık geliyor.

Dolayısıyla iOS 27'nin Türkiye'deki uyumlu iPhone'lara 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 civarında ulaşması bekleniyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: 20.00 Apple tarafından Türkiye için açıklanmış resmi bir saat değil. Güncellemenin cihazlara ulaşmasında kısa süreli farklılıklar yaşanabilir.

IOS 27 NASIL YÜKLENİR?

iOS 27 yayınlandıktan sonra güncellemeyi kontrol etmek için iPhone'da:

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme

bölümüne gidilebilir.

Güncelleme cihazınıza ulaştığında iOS 27 buradan indirilebilir ve kurulabilir.

IOS 27 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, iOS 27 ile iPhone deneyiminin farklı bölümlerinde kapsamlı değişiklikler yapıyor. Yeni sürümün öne çıkan özellikleri arasında Liquid Glass tasarımındaki geliştirmeler, performans artışları, Apple Intelligence yenilikleri, fotoğraf düzenleme araçları, daha gelişmiş ebeveyn denetimleri ve bağlantı tarafındaki iyileştirmeler bulunuyor.

LIQUID GLASS DAHA FAZLA KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLECEK

iOS 26 ile hayatımıza giren Liquid Glass tasarım dili iOS 27'de geliştiriliyor.

Apple, daha homojen ışık kırılması ve daha yüksek kontrast sayesinde okunabilirliğin artırıldığını belirtiyor. Uygulama simgeleri de daha net ve ayrıntılı hale getiriliyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise yeni ayar çubuğu. Kullanıcılar Liquid Glass'ın görünümünü ultra şeffaftan tamamen renkli bir görünüme kadar ayarlayabilecek.

IPHONE'LAR DAHA HIZLI HALE GELECEK

Apple'ın açıkladığı verilere göre iOS 27 yalnızca yeni özelliklere değil, doğrudan performansa da odaklanıyor.

Şirket, iOS 27 ile birlikte:

Uygulamaların yüzde 30'a kadar daha hızlı açılabileceğini,

açılabileceğini, Yeni fotoğrafların Fotoğraflar arşivine yüzde 70'e kadar daha hızlı yüklenebileceğini,

yüklenebileceğini, AirDrop aktarımlarının yüzde 80'e kadar daha hızlı gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Bunlar Apple'ın kendi testlerine dayanan “yüzde ...'e kadar” performans değerleri olduğundan gerçek kullanım sonuçları cihaz ve kullanım koşullarına göre değişebilir.

WI-FI VE HÜCRESEL AĞ ARASINDA GEÇİŞ İYİLEŞİYOR

iOS 27 ile iPhone'un mevcut en iyi Wi-Fi veya hücresel ağı seçme yeteneği de geliştiriliyor.

Apple'a göre sistem, örneğin evden çıkarken Wi-Fi bağlantısının zayıflaması veya uçaktan indikten sonra hücresel ağa geçilmesi gibi durumlarda bağlantıyı daha kesintisiz sürdürebilecek.

MAIL'DE ARAMA DAHA İSABETLİ OLACAK

Mail uygulamasında kullanılan yeni sıralama sistemi, arama yapıldığında daha ilgili sonuçları listenin üst kısmına taşıyacak.

Böylece eski e-postalar arasında aranan içeriğe ulaşmanın kolaylaştırılması hedefleniyor.

FOTOĞRAFLARA YENİ YAPAY ZEKA ARAÇLARI

Apple Intelligence destekleyen cihazlarda Fotoğraflar uygulaması da yeni yeteneklere kavuşuyor.

Uzamsal Yeniden Çerçeveleme ile bir fotoğraf çekildikten sonra kompozisyon yeniden düzenlenebiliyor. Genişletme aracı fotoğrafın alanını büyütebilirken geliştirilmiş Düzeltme özelliği görüntülerdeki daha büyük nesnelerin kaldırılmasını sağlıyor.

Apple ayrıca Image Playground'a fotogerçekçi görüntü oluşturma seçeneği ve Kestirmeler'e kullanıcının yapmak istediği işlemi tarif ederek kestirme oluşturabilme özelliği getiriyor.

SIRI AI IOS 27 İLE BUGÜN MÜ GELİYOR?

iOS 27'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri Apple'ın tamamen yenilediği Siri AI.

Yeni Siri; günlük dille sohbet edebilme, ekrandaki içeriği anlayabilme, kullanıcının kişisel bağlamından yararlanabilme, uygulamalar içerisinde eylemler gerçekleştirebilme ve gerektiğinde internetten güncel bilgi bulabilme gibi yeteneklerle geliştirildi. Ayrıca Siri'ye özel bağımsız bir uygulama da geliyor.

Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor.

Apple Türkiye'nin resmi sayfasına göre Siri AI, iOS 27'nin bugün yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'deki tüm kullanıcılara hemen açılmayacak. Apple, Siri AI'ın bu yıl içinde ilk olarak İngilizce dilinde kullanıma sunulacağını belirtiyor.

Dolayısıyla iOS 27 bugün indirilebilir hale gelse bile Siri AI'ın bütün özelliklerinin aynı anda bütün kullanıcılarda aktif olmasını beklememek gerekiyor.

APPLE INTELLIGENCE HER IPHONE'DA ÇALIŞACAK MI?

Hayır.

iOS 27 çok daha eski iPhone modellerine kadar destek sunarken Apple Intelligence özelliklerinin donanım gereksinimleri daha yüksek.

Apple'a göre iOS 27'deki Apple Intelligence özellikleri iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in yanı sıra tüm iPhone 16 modellerinde ve daha yeni desteklenen modellerde kullanılabiliyor. Özelliklerin kullanılabilirliği dil ve bölgeye göre değişebiliyor.

Bu nedenle bir iPhone'un iOS 27 güncellemesini alması, bütün iOS 27 özelliklerini destekleyeceği anlamına gelmiyor.

IPHONE HANDOFF DA IOS 27 İLE GELİYOR

MacRumors'un öne çıkardığı iOS 27 yeniliklerinden biri de iPhone Handoff.

Bu özellik, aynı telefon numarasını kullanan iki iPhone arasında geçiş yapılabilmesini sağlıyor. Ancak özellik operatör desteği gerektiriyor ve kullanılabilirliği operatörlere göre değişiyor.

Apple'ın açıkladığı ilk operatörler arasında ABD'den T-Mobile ve Almanya'dan Deutsche Telekom bulunuyor. MacRumors'a göre Verizon ve İngiltere'deki EE de daha sonra destek vermeyi planlıyor. Türkiye'deki operatörler için şu ana kadar resmi bir destek açıklaması bulunmuyor.

Dolayısıyla iOS 27'yi yüklemek, iPhone Handoff özelliğinin Türkiye'de otomatik olarak kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

EBEVEYN DENETİMLERİ GENİŞLİYOR

Apple, iOS 27 ile çocuk ve genç kullanıcılar için sunduğu güvenlik araçlarını da geliştiriyor.

Ebeveynler uygulama kategorileri için süre izinleri belirleyebiliyor, çocuklarının belirli uygulamalara haftanın hangi günlerinde ve hangi saatlerde erişebileceğini ayarlayabiliyor.

Ayarlar içerisindeki ebeveyn denetimlerinin tasarımı da yenileniyor.

IOS 27 HANGİ IPHONE MODELLERİNE GELECEK?

Apple'ın resmi uyumluluk listesine göre iPhone 11 serisi ve daha yeni desteklenen modeller iOS 27'yi alacak. iPhone SE tarafında ise ikinci nesil ve daha yeni modeller destekleniyor.

iOS 27 ile uyumlu iPhone modellerinin tam listesi şöyle:

iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo'nun iOS 27 ile uyumlu modeller listesinde bulunmasına karşın bu cihazlar henüz kullanıcıların elinde değil. Apple'ın resmi listesinde yeni modeller de yer alıyor.

IOS 27 HANGİ IPHONE MODELLERİNE GELMEYECEK?

Apple'ın resmi listesinden hareketle iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha eski modeller iOS 27 desteği almıyor.

iPhone SE'nin ilk nesli de iOS 27 ile uyumlu değil. Apple'ın destek listesi iPhone SE için ikinci nesilden başlıyor.

IOS 27 HAKKINDA MERAK EDİLENLER

iOS 27 ne zaman çıkacak?

Apple'ın resmi açıklamasına göre iOS 27 14 Eylül 2026 Pazartesi günü, yani bugün kullanıma sunulacak.

iOS 27 saat kaçta gelecek?

Apple Türkiye için kesin bir saat açıklamadı. Apple'ın önceki yazılım dağıtım düzeni ve MacRumors'un tahminine göre iOS 27'nin Türkiye saatiyle 20.00 civarında yayınlanması bekleniyor.

iOS 27 hangi telefonlara gelecek?

iOS 27; iPhone 11 serisi ve daha yeni uyumlu modellerin yanı sıra iPhone SE 2. nesil ve daha yeni modellere gelecek.

iPhone 11 iOS 27 alacak mı?

Evet. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, Apple'ın resmi iOS 27 uyumluluk listesinde bulunuyor.

iPhone 12 iOS 27 alacak mı?

Evet. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max iOS 27 ile uyumlu.

iPhone 13 iOS 27 alacak mı?

Evet. iPhone 13 ailesindeki iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max iOS 27 desteğine sahip.

Siri AI bugün herkese açılacak mı?

Hayır. Apple Türkiye, Siri AI'ın bu yıl içinde ilk olarak İngilizce dilinde kullanıma sunulacağını belirtiyor. Ayrıca Siri AI ve diğer Apple Intelligence özellikleri için uyumlu donanım gerekiyor.

Görsel kaynağı: MacRumors