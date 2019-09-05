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Her satırı iğrenç! Çocuklara 'porno' tuzağı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Samsun’da sahte sosyal medya hesabı açarak 10 yaşından büyük çocukları porno tuzağına düşürmek istediği iddia edilen şahıs, sanal devriye polisleri tarafından yakalandı.

Her satırı iğrenç! Çocuklara 'porno' tuzağı

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye polisleri, internet ortamında sahte Twitter hesapları açarak 10 yaşından büyük çocukları ağına düşürmeye çalışan E.Ö.’yü (57) iş yerinde kıskıvrak yakaladı.

Şahsın çalıştığı çay ocağında ve yalnız yaşadığı evinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Gözaltına alınan S.Ö.’nün açtığı iki adet sahte Twitter hesabından çocuk pornosu görüntüleri paylaştığı, başka hesaplardan çocuk pornosu görüntüleri istediği ve yaşı küçük kız çocukları ile cinsel birliktelik yaşamak istediğini belirttiği, aynı zamanda aktif pasif olarak seks deneyimini de Twitter hesaplarından paylaştığı tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgulanması tamamlanan E.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Samsun sosyal medya Sapık

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Kıyamet ne zaman kopacak.çoluk çocuktan ne istersiniz be mahlukşar
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