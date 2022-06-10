EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Her şey bir örgü ile başladı! Öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu

Her şey bir örgü ile başladı! Öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu

10.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da elinde örgü ile okula giden Yasemin öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu. Müzikle de birleşen örgü hevesi tüm sınıfta bir tutkuya dönüştü.

Her şey bir örgü ile başladı! Öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu

Battalgazi ilçesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Kazım Karabekir İlkokulu’nda Yasemin Güler öğretmenin örgüye ve müziğe olan ilgisi öğrencilerine de sıçradı. Tüm sınıf öğrencilerinin melodika çalarak örgü örmeye başladığı okulda öğrenciler boş zamanlarını melodika çalıp, örgü örmeyle geçiriyor.

BİR GÜN SINIFA ELİNDE ÖRGÜYLE GİRDİ

Elinde örgü ile bir gün sınıfa gitmesiyle her şeyin başladığını kaydeden 2.sınıf öğretmeni Yasemin Güler, “Bir gün elimde örgü ile sınıfa geldim. Çocukların çok ilgisini çektiler çok heveslendiler.

Ben de çocukluk yıllarımda bizim zamanımızda yapılan ev ekonomisi dersi aklıma geldi. Bu derste öğretmenlerimiz bize dikiş diktirir, bohça kenarı, örgü ördürürlerdi, antika yaptırırlardı. Neden günümüzde Z kuşağı çocukların da bunları yapamayayım diye o anda bir fikir geldi aklıma ve bu fikri gerçekleştirmek adına küçük bir örgü ile başlayalım istedim.

AW641001_05

Benim öğrencilerim ikinci sınıf öğrencisi ben öğrencilerimle örgü ile başlamak istedim. Amacım sol beyni geliştirmek çünkü beynin her iki tarafı aynı anda gelişirse bu bize başarı getirecektir düşüncesindeyim. Sadece örgü ile de kalmadık. Daha önceki dönemlerde de melodika diye bir dersimiz vardı. Müzik dersini melodikaya çevirerek çocuklara müziğin tınısını yerleştirmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

AW641001_01

AMAÇ BEYNİN HER İKİ TARAFININ GELİŞİMİ

El işi ve müziğin birleşmesinin öğrencilerde zeka gelişimine etki edeceğine inandığı ifade eden Yasemin öğretmen, “Amacım beynin her iki tarafının gelişimi ve başarıyı arttırmak. Haroşe örgüyle başlamak istedim. Elbeziyle başladık. İlk etapta başaramayan öğrencilerimiz de oldu ama yaptıkça heveslenen öğrencilerin ilgisini daha çok çektiğini düşünüyorum.

Erkek üniversite öğrencileri, köy çocukları için atkı ve bere ördüErkek üniversite öğrencileri, köy çocukları için atkı ve bere ördü

AW641001_09

El işinin ne kadar zeka gelişimine etkisi varsa müziğin de aynı ölçüde gelişime katkısı olacağını düşünüyorum. Amacımız ne kadar çok sosyal zekayı geliştirebilirsem o kadar çok başarıyı arttırabilirim hedefindeyim” diye konuştu.

AW641001_01

Öğrenciler ise müzikle ile birlikte örgü örmeyi çok sevdiklerini söyledi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısıSürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.