Her şey kameranın önünde oldu! Kız arkadaşını vahşice darp etti

Brezilya'da önceki gün yerel basına yansıyan görüntülerde bir pilot olarak çalışan Victor Junqueira’nın yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Luciana Sinzimbra’ya saldırdığı video büyük bir tartışma yarattı. Arkadaşlarıyla birlikte gittikleri bir mekanda kendisine verilen hediyeyi unuttuğu için çok kızgın olan Victor eve dönünce genç kadınla tartışmaya başladı.

KAMERA KAYITTAYDI



Sözcü'nün aktardığına göre, bu sırada genç kadın fark etmeden kamerayı odasına saklarken Victor, Luciana’ya saldırdı. Çok sert bir şekilde Luciana’ya vuran adam daha sonra avukat olarak başarılı bir kariyeri olan genç kadını boğmaya çalıştı. 3 yıldır birlikte olan çift bu olayın sonunda ayrıldı. Luciana, polise giderek Victor’dan şikayetçi oldu.



