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Her şey kameranın önünde oldu! Kız arkadaşını vahşice darp etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 01.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

Brezilya'da, Victor Junqueira isimli pilot olduğu belirtilen bir kişi, kız arkadaşını vahşice darp etti. O anlar kameralara da anbean yansıdı.

Brezilya'da önceki gün yerel basına yansıyan görüntülerde bir pilot olarak çalışan Victor Junqueira’nın yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Luciana Sinzimbra’ya saldırdığı video büyük bir tartışma yarattı. Arkadaşlarıyla birlikte gittikleri bir mekanda kendisine verilen hediyeyi unuttuğu için çok kızgın olan Victor eve dönünce genç kadınla tartışmaya başladı.

KAMERA KAYITTAYDI

Sözcü'nün aktardığına göre, bu sırada genç kadın fark etmeden kamerayı odasına saklarken Victor, Luciana’ya saldırdı. Çok sert bir şekilde Luciana’ya vuran adam daha sonra avukat olarak başarılı bir kariyeri olan genç kadını boğmaya çalıştı. 3 yıldır birlikte olan çift bu olayın sonunda ayrıldı. Luciana, polise giderek Victor’dan şikayetçi oldu.

avukat-facebook


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dünya brezilya kadına şiddet

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