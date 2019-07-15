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Her şey otel odasında yaşanmış! Meslektaşını köşeye sıkıştırıp...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 15.07.2019 07:51 | Son Güncelleme

Dünya Mr. Olympia şampiyonu vücut geliştirme sporcusunun skandalını konuşuyor. Jamaika asıllı ABD vatandaşı ünlü vücut geliştirme sporcusu Shawn Rhoden otel odasında kadın meslektaşına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Jamaika asıllı ünlü vücut geliştirme sporcusu Shawn Rhoden'ın, bir otel odasında kadın meslektaşıyla zorla birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre Mr. Olympia şampiyonu Rhoden, bir otel odasında kadın vücut geliştirme sporcusuna tecavüz etti.

Suçlamalara ilişkin açıklama yapan Teğmen Dean Carriger, 12 Ekim 2018 tarihinde, ünlü fitnessçının kentteki bir otelde bir kadın meslektaşıyla zorla cinsel ilişkiye girdiğine dair bir ihbar aldığını duyurdu.

İddiaların doğruluğunu kanıtlayan birtakım kanıtlara ulaşıldığı belirtildi.

Shawn Rhoden'ın tutuklanmasına hükmeden mahkeme, sonrasında Shawn Rhoden'ın 750 bin dolarlık bir kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Tecavüze uğradığı iddia edilen kadın kimliğini açıklamayı reddederken, Rhoden cephesinden olaya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Profesyonel vücut geliştirme sporcusu Shawn Rhoden, Bay Olympia lakabını 44 yaşında kazanarak bu unvanı elde eden en yaşlı sporcu olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Shawn Rhoden kadın istismarı

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